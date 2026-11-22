Kdo začal pracovat v sedmdesátých nebo v první polovině osmdesátých let, o ty roky při odchodu do penze nepřijde. Do starobního důchodu se mu totiž započítají jako odpracovaná doba a výslednou částku mu zvýší. Tehdejší výplaty ale Česká správa sociálního zabezpečení do průměru výdělků nebere. Průměr se proto počítá až z příjmů od roku 1986.
Staré výplaty penzi nesnižují
Obava, že práce před rokem 1986 propadne, vzniká hlavně z toho, že úřad při výpočtu penze sleduje dvě různé věci. Jednou z nich je celková doba pojištění, tedy počet odpracovaných let od ukončení povinné školní docházky, a druhou průměr výdělků. Právě tyhle dva údaje se lidem často pletou.
„Výši důchodu tedy neovlivní výdělky získané před rokem 1986, doba pojištění získaná před tím rokem však ano,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení. Staré výplaty tak důchod nikomu nesnižují ani nezvyšují, do výdělkového průměru se jednoduše vůbec nepočítají. Každý odpracovaný rok ze sedmdesátých nebo začátku osmdesátých let ale přidává k délce pojištění, která pomáhá splnit nárok na penzi a zároveň zvedá její výši. Podle Kanceláře veřejného ochránce práv proto důchod kvůli vynechání starších mezd nebude nižší.
Mladším ročníkům začíná průměr později
Hranice roku 1986 platí pro ročníky, které v té době už pracovaly. Kdo se narodil později, tomu se příjmy pro průměr počítají až od kalendářního roku po osmnáctinách. Období sledovaných výdělků pak pro všechny končí rokem, který předchází roku přiznání důchodu.
Přehled let ukáže ePortál ČSSZ
Zda má úřad v evidenci všechna starší zaměstnání, si lidé mohou zkontrolovat online. Přehled evidovaných dob pojištění najdou v aplikaci Moje konto na ePortálu České správy sociálního zabezpečení, kam se přihlašují přes identitu občana, tedy například bankovní identitou nebo eObčankou. Právě u dávnějších pracovních poměrů se totiž občas stane, že některý rok v přehledu chybí.
Chybějící rok lze doložit zpětně
Když v evidenci některá doba schází, dá se úřadu doložit dodatečně. Poslouží k tomu třeba zápočtový list nebo potvrzení od bývalého zaměstnavatele či z archivu. U běžného zaměstnání přitom nezáleží na tom, jestli zaměstnavatel za pracovníka pojistné skutečně odvedl, doba se započítá i bez toho.
Jinak úřad postupuje u práce načerno, za kterou se neodvádělo pojistné ani nevedl evidenční list důchodového pojištění. Taková doba se do penze nepočítá a svědecké prohlášení lze uznat jen výjimečně, například po úspěšném soudním sporu o doplacení mzdy. Pokud člověk už starobní důchod pobírá a chybějící rok pojištění doloží dodatečně, Česká správa sociálního zabezpečení mu rozdíl na penzi doplatí až pět let zpětně ode dne řádného prokázání.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ochrance, cssz.gov, mpsv.gov, cssz.gov).