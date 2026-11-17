Listopad je čas, kdy dozrávají nejpozdnější plody a kdy kvetou pozdní okrasné rostliny. Jinak je to především období, ve kterém se zahrada připravuje k zimnímu odpočinku.
Pokud nemáme kolem zahrady plot, pak bychom měli v průběhu listopadu zajistit ochranu stromkům proti okusu zvěří. Především srnčí zvěř v době nedostatku potravy ráda hoduje na dřevinách v zahradě tím, že okusuje jejich kůru. A když napadne dost sněhu, dostane se často až do míst větvení. Pokud pak dojde k poškození v této oblasti, většinou už není možné poničený stromek zachránit.
V listopadu je nejvyšší čas na poslední důkladné shrabání listí.
Vápno pod ovocné stromy
Ovocné stromy v listopadu také vápníme. A vápník potřebují především peckoviny. Mimochodem - listopad je také pořád ještě vhodné období na jejich výsadbu. Vysazovat, či přesazovat je v tomto období vhodné hlavně neopadavé listnaté stromy, jehličnaté stromy, ale i jádroviny, peckoviny, vřes a rododendrony.
Mladé ovocné stromky přihnojíme kompostem a vždyzelené dřeviny a jehličnany před příchodem mrazů ještě důkladně zalijeme - zvýší se jejich odolnost vůči mrazům, zejména pokud by byl na podzim nedostatek srážek.
Živý vánoční strom, který budeme o vánočních svátcích zdobit, je už teď nezbytné přenést na dočasné chladnější stanoviště v domě, aby si mohl postupně zvykat na změnu klimatu.
Shrábnout všechno, co jde!
K běžným listopadovým pracím patří hrabání listí. Listy ze stromů napadených rzí a strupovitostí je nutné kvůli sporám, které by v následujícím roce mohly způsobit velkou škodu, zneškodnit. Můžeme ho spálit, nebo zkompostovat.
Listí, které je napadené nějakou chorobou, je dobré spálit.
Abychom však zabránili rozšíření zárodků chorob, je nutné napadené listí a ovoce překrýt vrstvou jiného materiálu, která zabrání jejich rozšíření. Vysoké teploty spory spolehlivě zničí. Listí shrabáváme průběžně, aby trávník pod ním nezežloutl, nebo aby ho nenapadla plíseň sněžná. Navíc, pokud nenadále napadne sníh, což je v listopadu už docela reálné, nebylo by už možné ho vyhrabat.
Pozor na nečekaný příval sněhu
V souvislosti s nenadálým sněhem se také vyplatí nachystat si materiál na posyp všech přístupových cest. Vhodnější než sůl, která by mohla uškodit rostlinám v zahradě, je písek nebo drobný štěrk. Zkontrolujeme a připravíme také nářadí na úklid sněhu.
Jestliže pěstujeme na záhonech podzimní zeleninu, kterou jsme vyseli v září nebo začátkem října, neměli bychom ji už nechávat bez ochrany před nízkými teplotami. Vhodnou ochranu může poskytnout chvojí, sláma nebo netkaná textilie - chrání rostliny nejen před účinkem mrazu a nízkých teplot, ale také před poškozením ptactvem a zvěří.
V listopadu můžete sklízet poslední pozdní zeleninu, ale taky už může nasněžit.
Můžeme ještě také sklízet růžičkovou kapustu, pórek, kapustu kadeřávek nebo celer. Protože bulvy celeru jsou odolné vůči mrazu a v případě dostatku podzimní vláhy se ještě zvětšují, není třeba se sklizní celeru pospíchat.
Poslední rajčata ze skleníku dozrají nejlépe zabalená po jednom v hedvábném papíru. Jejich dozrávání lze případně urychlit, pokud je uskladníme společně se zralými jablky nebo banány.
Zahrada v květináči
V listopadu také vyséváme cibuli, kořenovou petržel nebo ranou mrkev, které vyrostou na jaře. Do květináčů vysazujeme petržel, pažitku a cibuli. Jsou to druhy, které se dají lehce pěstovat doma za oknem a které nám pomohou se v zimě zásobit čerstvou zeleninou v podobě jejich nati. Stačí jen, když trs pažitky vyryjeme a zasadíme do vhodného květináče.
V listopadu ale zahradu hlavně připravujeme na zimu. To znamená, že hlavně nesmíme zapomenout přikrýt chvojím choulostivé rostliny a přidat vrstvu mulče k jejich kořenům.
Máte zahrádku? A trávíte na ní v listopadu ještě čas, nebo už ji máte definitivně zazimovanou?
Zdroje:
- https://www.alza.cz/hobby/zahradni-kalendar-listopad-na-zahrade
- https://www.ireceptar.cz/zahrada/zahrada-v-listopadu.html
- https://www.zahrada.cz/magazin/zahradni-kalendar/listopad-na-zahrade.html