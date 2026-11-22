Na hodinách svítilo 4:58 druhého kola, když Procházka znovu vyrazil s levým hákem. Stirling se pod ránou sklonil, vrátil se pravačkou a bývalý šampion polotěžké váhy šel k zemi. Rozhodčí Marc Goddard po několika dalších úderech zápas ukončil. Hlavní zápas sobotního turnaje UFC Fight Night v katarské ABHA Areně skončil přesně podle Stirlingova plánu. Na tiskové konferenci pak Novozélanďan vysvětlil, proč ho Procházkův styl nevyvedl z míry: kývání hlavou, podivná gesta a meditace podle něj nejsou to, co rozhoduje. Rozhodují dovednosti. Ostatní je pozlátko.
Meditace, keře a „platí se dovednostmi“
Stirlingova slova přepsal server MMA Sucka. Novozélanďan mluvil o Procházkových „neohrabaných manýrech“, kývání hlavou a „divných gestech“. Pak přidal rýpnutí, které se stalo hlavním tématem tiskovky. Nezáleží prý na tom, kolikrát meditujete ani kolikrát se zmlátíte keřem. Šlo o jasnou narážku na Procházkovy netradiční tréninkové rituály, včetně práce s rostlinami. Tečku udělal rčením „skills pay the bills“, tedy volně: platí se dovednostmi.
THE REAL DEAL 🇳🇿 @NavajoStirling delivers a massive knockout in the #UFCQatar main event! https://t.co/4Pnn1vlQkv— UFC (@ufc) November 21, 2026
Slovo „pozlátko“ přitom Stirling doslova neřekl. V anglické citaci mluví o „fasádě“, o povrchové vrstvě, kterou podle něj musel při přípravě odfiltrovat. Pod ní zbývají principy: kde stojíte vůči soupeři, jestli ho dokážete čistě trefit a jestli z něj vymámíte reakci, kterou chcete.
V tom je jádro celé věci. Stirling se Procházkovi neposmíval jen pro efekt. Popsal taktiku, jak čelit soupeři, který svou nevypočitatelností a pohybem dlouhé roky rozkládal protivníky psychicky dřív, než je dorazil fyzicky. Prostě si nevšímat divadla.
Týž večer ale Stirling Procházku označil za skvělého a velmi nebezpečného bojovníka. Mluvil o plném respektu a řadil ho mezi nejlepší postojáře, se kterými se v kleci potkal. Nejde tedy o osobní nenávist, spíš o tvrdý komentář vítěze ke stylu poraženého. Napětí sice bylo cítit už před zápasem, kdy si oba při závěrečných instrukcích odmítli ťuknout rukavicemi. Důvod ale nikdo z nich nevysvětlil. Po zápase Procházka soupeři pogratuloval.
Jak přečetl Procházku: nohy, klid a jedna reakce
Podle nás Stirlingův posměch funguje hlavně proto, že ho podložil výkonem. Od prvních minut investoval do kopů na lýtko a stehno. Nebyly efektní, ale postupně brzdily Procházkův nástup, na kterém český bojovník staví útok. Chaotickou přestřelku, jakou si Procházka umí vynutit, Stirling odmítl.
Ve druhém kole přišla krize. Procházka ho několikrát trefil a podle Stirlingových slov bylo nutné zůstat v klidu, protože soupeř byl nebezpečný. Novozélanďan se nenechal rozhodit, neustupoval zbrkle a dál pracoval nohama. Čekal na jedinou reakci, kterou měl nastudovanou: Procházkův levý hák, při kterém se otevírá.
V závěru kola u klece se dočkal. Úhyb, pravá ruka, konec. Sekvence přesně odpovídá tomu, co Stirling na tiskové konferenci popsal jako „principy“: pozice, čistý zásah, vynucená reakce. Mystika v ní nehrála žádnou roli.
City Kickboxing má na Procházku návod
Procházka v Dauhá nenarazil jen na tvrdou ránu. Narazil na tým, který ho během jednoho roku přečetl podruhé. Stejný gym z Aucklandu, City Kickboxing, v dubnu dovedl Carlose Ulberga ke knockoutu nad Procházkou. Teď stál v rohu Stirlinga.
Server CBS Sports mluví přímo o „šabloně“ City Kickboxing. Stirling po zápase potvrdil, že mu s přípravou pomáhal sám Ulberg. Chtěl prý, aby Procházku knockoutoval a zatloukl poslední hřebík.
Těžko si představit lepší podmínky pro přípravu: čerstvá zkušenost z kempu, který Procházku porazil, a člověk, který mu stál v kleci tváří v tvář. Dá se předpokládat, že tým přesně věděl, kdy Procházka otevírá obranu, jak reaguje na tlak do nohou a kde je jeho styl zranitelný. Na rozdíl od soupeřů, které Procházka v minulosti lámal tlakem, Stirling jeho nápor zpomalil nohama a čtením reakcí. Ulberg ho předtím zastavil podobně.
Procházka v nejtěžším období kariéry
Pro českého bojovníka jde o citelnou ránu. Prohrál podruhé v řadě a podruhé knockoutem. Podle MMA Fighting je to vůbec poprvé za čtyřicet zápasů profesionální kariéry, kdy prohrál dvakrát za sebou. Z posledních sedmi duelů má bilanci tři výhry a čtyři porážky. Tři z těchto porážek přišly v titulových zápasech, sobotní je podle CBS jeho první porážkou v UFC mimo titulový zápas. A tentokrát padl proti soupeři, který byl v žebříčku níž: Procházka vstupoval do zápasu jako dvojka divize, Stirling jako pětka.
Otázkou tak je, jestli se Procházka ještě někdy k titulovém u zápasu probojuje. Vedení UFC na naše dotazy ohledně jeho budoucnosti a příštích zápasů doposud nezareagovalo.
Procházka se ke Stirlingovým slovům bezprostředně nevyjádřil. Na Instagramu zmínil pár stehů, soupeři pogratuloval a řekl, že se cítil dobře připravený. Možná ale podle něj bylo v zápase příliš taktiky a málo tlaku. Vyjádření uzavřel slibem: „Takhle už nikdy.“
Podobně to vidí trenér André Reinders. Pro Sport.cz řekl, že jde stoprocentně o nejtěžší období Procházkovy kariéry. Chyběla mu typická dravost, agrese a důvěra ve vlastní schopnosti. Ve chvílích, kdy mohl Stirlinga vtáhnout do chaosu, se podle Reinderse zastavil a vrátil zpět. Procházka bude podle něj sám sobě největším kritikem.
Na sociálních sítích byli fanoušci méně shovívaví. Podle přehledu serveru Ruik ho část posílá do důchodu, jiní do jiné váhové kategorie. Další kritizují přehnanou opatrnost a nevyužité šance z prvního kola. Nechybí ale ani ti, kdo ho dál podporují.
O dalším zápase zatím UFC nerozhodlo. Reinders doporučuje minimálně měsíc bez tvrdého kontaktu, postupný návrat a klidně i delší pauzu, s comebackem třeba až za tři čtvrtě roku. Zároveň připomíná, že v polotěžké váze často stačí dvě až tři výhry v řadě k návratu do titulové debaty. Podle nás bude příští soupeř spíš ze širší špičky divize než z jejího úplného vrcholu. Procházka teď potřebuje výhru, ne další titulový hazard.
Stirling na prahu titulu, který drží kamarád
Stirling má po sobotě bilanci 12 výher bez porážky. Podle CBS Sports se bez 29letého Novozélanďana neobejde žádný seriózní seznam kandidátů na bojovníka roku 2026: čtyři výhry v kalendářním roce, všechny před limitem. Mezi poraženými jsou hned dva bývalí šampioni, Jan Błachowicz a Jiří Procházka.
Sportovně si tím říká o titulový zápas. Jenže pás drží Carlos Ulberg, jeho týmový kolega, kamarád a muž, který mu pomáhal Procházku porazit. Stirling si o titul přímo neřekl. Prý neví, co bude dál, podívá se, kdo je v žebříčku nad ním, a rád by bojoval na turnaji UFC na Novém Zélandu. K možnému souboji s Ulbergem dodal, že je to stres pro něj i pro tým a že to musí probrat s trenéry. „Budeme to řešit, až to bude aktuální,“ řekl. Oba prý doufají, že proti sobě bojovat nebudou.
CBS přesto řadí Stirlinga vedle Magomeda Ankalajeva mezi logické vyzyvatele. Pokud by Stirling dál vyhrával, City Kickboxing čeká dilema, jaké gymy příliš rády neřeší.
Kdo zápas nestihl, může se k němu vrátit. V Česku hlavní kartu vysílala Nova Sport 6 a podle služby Telly lze přenos v balíčku Sport pustit až sedm dní zpětně. Dostupný je i přes Oneplay.
Procházka teď poprvé v kariéře zjišťuje, jaké to je, když soupeři jeho divadlo neberou vážně. Stirling ho v Dauhá ignoroval, trefil čistě a odešel s plným respektem i s posměškem. Dvě sekundy před gongem to stačilo na obojí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný