Král Škorpion, FOTO: © 2002 Universal Pictures, distr. TV Nova Král Škorpion, FOTO: © 2002 Universal Pictures, distr. TV Nova Král Škorpion, FOTO: © 2002 Universal Pictures, distr. TV Nova Král Škorpion, FOTO: © 2002 Universal Pictures, distr. TV Nova Král Škorpion, FOTO: © 2002 Universal Pictures, distr. TV Nova
Akční film Král Škorpion (2002) vynesl Dwaynu Johnsonovi rekordních 5,5 milionu dolarů a zápis do Guinnessovy knihy rekordů za nejlépe placenou první hlavní roli. Při jednom ze soubojů ale nechtěně poslal k zemi Michaela Clarka Duncana přímým úderem loktem do čelisti. Za kamerou to neměl lehčí ani Bill Hader, který po dvacetihodinové směně v Kalifornii s prací asistenta produkce definitivně sekl. Roli padoucha navíc tvůrcům smetl ze stolu manažer původně vyhlédnutého herce. První hlavní role bez chvatů z ringu
Příběh se odehrává pět tisíc let před Mumií se vrací a sleduje akkádského žoldáka Mathayuse (Dwayne Johnson), který má zneškodnit jasnovidce krutého Memnona (Steven Brand). Místo muže ale narazí na vědmu Cassandru (Kelly Hu) a po zradě, která stojí život jeho bratra, se zakázka mění v pomstu.
Johnson si postavu vyzkoušel už v Mumii se vrací, kde mluvil pouze staroegyptsky, v první hlavní roli pak začal anglicky obyčejným vybafnutím. Film využil jeho wrestlingovou přezdívku The Rock, kvůli níž je v titulcích jako výkonný producent Vince McMahon, herec se ale vědomě vyhnul chvatům z ringu.
Jedinou výjimkou bylo typické zvednutí obočí v harému, které tam nechal pro miliony svých fanoušků, a v hudbě krátce zazní i jeho nástupová znělka. Režisér Chuck Russell přidal i moment, kdy Johnson vleže vyskočí rovnou na nohy, protože prý nikdy neviděl, aby to dokázal chlap vysoký přes 190 centimetrů.
Rána loktem v souboji i desítky pádů ze sedla
Při souboji Mathayuse s Balthazarem (Michael Clarke Duncan) se Duncan naklonil moc dopředu a Johnson ho loktem trefil přímo do čelisti a poslal k zemi. Duncan si ze situace vystřelil, v kostymérně si vycpal líce vatou a přišel za zděšeným kolegou s tím, že je vážně zraněný, než Johnson žert prokoukl.
V závěru filmu štáb Duncanovi sehnal co největšího koně, herec z něj ale spadl celkem pětadevadesátkrát. Nevedlo se ani Johnsonovu jezdeckému dublérovi, kvůli jehož pádům do křoví se scéna s prvním nasednutím na velblouda opakovala třicetkrát.
Kelly Hu má černý pás v karate a Russella se opakovaně ptala, jestli by se Cassandra nemohla v nějakém souboji bránit sama. Hned první den točila promočená a téměř bez oblečení ve vodě, kde se poprvé seznámila se štábem, a na uzavřeném place zvládla i několik záběrů nahé scény ve vaně.
Bill Hader pracoval u filmu jako asistent produkce. Po jedné dvacetihodinové směně v kalifornské lokaci Mystery Mesa dal výpověď, později se ale s Johnsonem znovu potkal v pořadu Saturday Night Live už jako člen obsazení.
Odmítnutý padouch i skuteční štíři v míse
Roli Memnona tvůrci původně psali pro Yun-Fat Chowa, jeho manažer Terence Chang ale nabídku zamítl s tím, že Chow záporáky nehraje a zradil by fanoušky. Po prvním střihu měl snímek pouhých sedmdesát minut, takže se musely dotáčet další scény. Předabovat se musela i replika strážného, jehož tenorový hlas připadal štábu nechtěně směšný.
Mísa se štíry, do které Memnon sáhne, byla skutečně plná živých štírů. U scény s ohnivými mravenci si Johnson zaimprovizoval rozmáčknutí jednoho mravence bradou i snědení druhého, hmyz ale filmaři do záběrů doplnili až digitálně, jak režisér přiznal v bonusech na DVD.
Skutečný král Štír z vápencové rytiny
Postava krále Škorpiona vychází ze skutečné historie, i když s ní film nakládá volně. V roce 1995 našli egyptologové v Egyptě 5 400 let starou vápencovou rytinu o vítězství vládce zvaného král Štír v bitvě o sjednocení Horního Egypta a někteří historici ho spojují přímo s faraonem Narmerem. Snímek s rozpočtem 60 milionů dolarů v kinech po celém světě utržil 180,6 milionu dolarů.
Akční dobrodružství Král Škorpion vysílá stanice Nova Cinema v neděli 22. listopadu od 18:05.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, cs.wikipedia, csfd).