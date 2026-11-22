Pondělí 23. listopadu může být podle horoskopu pro některá znamení příležitostí vyřešit odkládané záležitosti, zatímco jiná budou potřebovat zpomalit a věnovat více pozornosti svým blízkým. Kdo by si měl dát pozor na unáhlená rozhodnutí a komu může pomoci otevřený rozhovor? Přečtěte si denní horoskop pro všech 12 znamení zvěrokruhu. Beran (21. března – 19. dubna)
Berani mohou do nového týdne vstoupit s velkou energií, ale také s tendencí řešit všechno okamžitě. V práci se může objevit situace, která bude vyžadovat trpělivost a pečlivější rozhodování. Pokud vás někdo vyvede z míry, zkuste nereagovat hned. V osobním životě se vyplatí naslouchat druhým a neprosazovat svůj názor za každou cenu. Večer si dopřejte chvíli odpočinku.
Býk (20. dubna – 20. května)
Býci budou podle horoskopu vyhledávat především jistotu a klid. Pondělí může být vhodné pro dokončení úkolů, které se během minulého týdne nahromadily. Ve finančních záležitostech se vyhněte impulzivním nákupům a raději si promyslete, co skutečně potřebujete. V partnerských vztazích mohou potěšit drobné projevy pozornosti. Nemusíte plánovat nic velkého, společně strávený večer může úplně stačit.
Blíženci (21. května – 20. června)
Blížence může čekat poměrně rušný začátek týdne. Telefonáty, zprávy a nové povinnosti se mohou objevit téměř současně, proto bude důležité stanovit si priority. V práci se vám může hodit schopnost rychle reagovat na změny, ale dejte si pozor na přehlédnutí důležitých detailů. V osobním životě se může ozvat někdo, s kým jste delší dobu nebyli v kontaktu. Nenechte si však celý den zaplnit povinnostmi ostatních.
Rak (21. června – 22. července)
Raci mohou v pondělí citlivěji vnímat nálady lidí kolem sebe. Pokud se v rodině nebo mezi přáteli objeví drobné nedorozumění, nemusíte ho okamžitě řešit za všechny. V práci se soustřeďte především na vlastní úkoly a nenechte se zbytečně rozptylovat. Odpoledne nebo večer vám může prospět klidnější program doma. Dopřejte si čas na něco, co vás těší a pomáhá vám načerpat energii.
Lev (23. července – 22. srpna)
Lvi mohou pocítit potřebu prosadit svůj nápad nebo konečně dokončit projekt, na kterém jim záleží. Pondělí přeje iniciativě, ale důležité bude také přijímat názory ostatních. V partnerských vztazích se vyplatí věnovat pozornost tomu, co druhý člověk skutečně potřebuje. Pokud plánujete větší výdaj, nenechte se ovlivnit pouze prvním dojmem. Večer může přinést příjemnou příležitost k setkání s blízkými.
Panna (23. srpna – 22. září)
Panny mohou začátek týdne využít k uspořádání pracovních i osobních záležitostí. Seznam úkolů vám pomůže získat přehled, ale nesnažte se všechno zvládnout během jediného dne. Pokud vás někdo požádá o pomoc, zvažte, zda na ni máte skutečně čas. Ve vztazích může být důležité neřešit každou maličkost. Pondělní večer je vhodný pro odpočinek a přípravu na následující dny.
Pondělní horoskop na 23. listopadu 2026 připomíná, že některým znamením prospěje klidnější začátek týdne, zatímco jiná budou řešit pracovní povinnosti, vztahy nebo odkládaná rozhodnutí. Foto: Magnific Váhy (23. září – 22. října)
Váhy mohou v pondělí řešit rozhovor, který už nějakou dobu odkládají. Může se týkat partnerského vztahu, rodiny nebo pracovních povinností. Důležité bude říct otevřeně, co si myslíte, ale zároveň dát prostor druhé straně. Ve finančních záležitostech se vyplatí nepřijímat rozhodnutí pouze proto, abyste někomu vyhověli. Pokud se vám podaří vyjasnit starší nedorozumění, může vám to přinést větší klid.
Štír (23. října – 21. listopadu)
Štíři mohou mít pocit, že se kolem nich něco mění, přestože zatím nedokážou přesně určit co. Pondělí může být vhodné k zamyšlení nad osobními prioritami a plány na závěr roku. V práci se nenechte vtáhnout do zbytečných sporů a důležitá rozhodnutí opírejte o konkrétní informace, nejen o intuici. V partnerských vztazích může pomoci větší otevřenost. Někdy stačí obyčejný rozhovor, aby se situace začala vyjasňovat.
Střelec (22. listopadu – 21. prosince)
Střelci mohou do pondělí vstoupit s chutí pustit se do něčeho nového. Nápadů bude možná více než času, proto si vyberte především ty, které mají skutečnou šanci na uskutečnění. V práci můžete zaujmout svým nadšením, ale nezapomeňte na rozpracované povinnosti. V osobním životě se nabízí příležitost naplánovat společný zážitek nebo menší výlet. S financemi však zacházejte rozumně a vyhněte se zbytečnému utrácení.
Kozoroh (22. prosince – 19. ledna)
Kozorozi mohou v pondělí věnovat větší pozornost pracovním povinnostem a financím. Pokud plánujete předvánoční nákupy, může být vhodná chvíle projít si rozpočet a stanovit si přiměřené výdaje. V zaměstnání se vám vyplatí trpělivost a systematický postup. V osobních vztazích ale nezapomínejte, že ne všechno se dá naplánovat dopředu. Večer si zkuste vyhradit čas bez pracovních starostí.
Vodnář (20. ledna – 18. února)
Vodnáře může v pondělí napadnout zajímavé řešení problému, se kterým si delší dobu nevěděli rady. Nebojte se podívat na známou situaci z jiného úhlu, ale před uskutečněním nového nápadu zvažte také praktické možnosti. V komunikaci s ostatními se snažte být trpěliví, ne každý bude vašemu pohledu okamžitě rozumět. V osobním životě vám může prospět setkání s přáteli nebo čas věnovaný oblíbenému koníčku.
Ryby (19. února – 20. března)
Ryby mohou začátek týdne prožívat citlivěji a více přemýšlet o vztazích s blízkými. Pokud vás něco trápí, nesnažte se všechny pocity držet v sobě. Otevřený rozhovor může přinést úlevu, i když se situace nevyřeší okamžitě. V práci si dejte pozor na nepozornost a důležité informace raději dvakrát zkontrolujte. Večer vám může udělat dobře klidný program, oblíbená kniha nebo chvíle bez telefonu.
Upozornění redakce: Horoskop je určený pro zábavu a inspiraci. Nejde o vědecky podloženou předpověď konkrétních událostí. Zdroj: Autorský text redakce Kapitalio.cz