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Ta nejvhodnější péče o vaše hortenzie, aby se dožily jara

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Hortenzie v plném květu je doslova pastvou pro oči, která dodá slavnostní vzhled v zahradě a stejně impozantní může být v květináči na terase. Hortenzii můžete mít v několika barvách a na trhu je několik druhů, které mají trochu odlišné nároky na pěstování.
Ta nejvhodnější péče o vaše hortenzie, aby se dožily jara

Ta nejvhodnější péče o vaše hortenzie, aby se dožily jara

Zdroj: Mariana Andrejchenko / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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