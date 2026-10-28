Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jak zpracovat trnky a vyrobit z nich Povidla či Sirup?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
O trnce se říká, že je prababičkou švestek. Trnitý keř dorůstající až do výšky tří metrů nám každý rok připravuje úrodu plnou vitamínů. Naučte se jak trnky zpracovat a jak jejich sílu využít po celou zimu.
Jak zpracovat trnky a vyrobit z nich Povidla či Sirup?

Jak zpracovat trnky a vyrobit z nich Povidla či Sirup?

Zdroj: Melanie Hobson / Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 02:00

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Ta nejvhodnější péče o vaše hortenzie, aby se dožily jara
Ta nejvhodnější péče o vaše hortenzie, aby se dožily jara
Halloween, Samhain, Svátek Všech svatých nebo Dušičky. Který podzimní svátek slavíte vy?
Halloween, Samhain, Svátek Všech svatých nebo Dušičky. Který podzimní svátek slavíte vy?

Víte, že místo dýní vyřezávali naši předci lampičky z cukrové řepy? Očišťovali tak svá obydlí a chránili je...

Maminky podle zvěrokruhu: Na listopad
Maminky podle zvěrokruhu: Na listopad

Dopřávejte si alespoň malé radosti, odpočívejte. Předvánoční nákupy nijak nepřehánějte, ještě nemusíte...

Tradiční mramorová bábovka
Tradiční mramorová bábovka

Dnešní doba je plná hledání nových cest a zkoušení nových postupů. Občas je však dobré se zastavit a vrátit...

Rumová bábovka nejen pro sváteční chvilky
Rumová bábovka nejen pro sváteční chvilky

Víte, že bábovka může být upečená přímo vám na míru? Samozřejmě. Pokud tedy milujete příchuť rumu, přidejte...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Bez FAJNTIPU by byl internet o něco chudší.

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.