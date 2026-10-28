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Jak zpracovat trnky a vyrobit z nich Povidla či Sirup?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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O trnce se říká, že je prababičkou švestek. Trnitý keř dorůstající až do výšky tří metrů nám každý rok připravuje úrodu plnou vitamínů. Naučte se jak trnky zpracovat a jak jejich sílu využít po celou zimu.
Jak zpracovat trnky a vyrobit z nich Povidla či Sirup?Zdroj: Melanie Hobson / Shutterstock
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 28.10.2026 02:00
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