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Maminky podle zvěrokruhu: Na listopad

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Dopřávejte si alespoň malé radosti, odpočívejte. Předvánoční nákupy nijak nepřehánějte, ještě nemusíte nikam spěchat. Nov (4.11.) bude nejpříznivějším dnem měsíce.
Maminky podle zvěrokruhu: Na listopad

Maminky podle zvěrokruhu: Na listopad

Zdroj: Nataliya Sdobnikova / Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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