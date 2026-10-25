Maminky podle zvěrokruhu: Na listopad

Reklama
Maminky podle zvěrokruhu: Na listopadPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dopřávejte si alespoň malé radosti, odpočívejte. Předvánoční nákupy nijak nepřehánějte, ještě nemusíte nikam spěchat. Nov (4.11.) bude nejpříznivějším dnem měsíce.
Maminky podle zvěrokruhu: Na listopadZdroj: Nataliya Sdobnikova / Shutterstock
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 25.10.2026 05:00
Reklama
Rumová bábovka nejen pro sváteční chvilky
Víte, že bábovka může být upečená přímo vám na míru? Samozřejmě. Pokud tedy milujete příchuť rumu, přidejte...
Jak připravíte pudinkovou bábovku?
Milujete pečenou bábovku? Tak to jste na tom stejně jako Angličané! Ti bábovky zbožňují a říkají jim „bundt...
Jak na vláčnou ořechovou bábovku s rozinkami?
Bábovka může šálit chutě celou řadou ingrediencí. Pokud nemáte náladu zrovna experimentovat, použijte do...
Rychlá, jednoduchá a zároveň vynikající domácí bábovka
Je neděle a k ní už tak nějak všeobecně patří odpolední káva, čaj a něco dobrého k zakousnutí. Ať už čekáte...
Bez FAJNTIPU by byl internet o něco chudší.Všechny články tohoto autora →
Jak poznat, že je příbuzný pod vlivem podvodníků: Existuje postup, jak ho vytrhnout z transu krok za krokem
Mobify.cz
dnes, 06:18
5 min
Trump odvolil na Floridě, využil možnosti předčasného hlasování
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:14
„Až šílená úroveň.“ Česká show v Číně vyvolala pozdvižení, WTA píše o absurditě
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 06:13
Ani cibule, ani kmín. Bramboračka bude hustá a voňavá díky 1 surovině, kterou do ní dávaly hospodyňky v ČSSR
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:11
4 min
Bahno a šest set kilo ryb. Výlov na Kačírku začal ještě před svítáním
Budějcká Drbna
dnes, 06:07
1 min
Reklama
Viktorka statečně bojuje s těžkým onemocněním. Každý krůček doprovází velká radost
Liberecká Drbna
dnes, 06:02
2 min
Cenu Muzea romské kultury získala spisovatelka Květoslava Podhradská
Brněnská Drbna
dnes, 06:00
1 min
Okraje měsíčních kráterů svítí téměř nepřetržitě, dno přitom nevidělo slunce 4 miliardy let
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
6 min
Čtyři budíky zakopané v zemi vyženou krtky z celé zahrady. Stačí nastavit různé časy a zvířata se zblázní z hluku
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
6 min
Dokud nás smrt nerozdělí. Rozvod bojem býval nezvyklý způsob, jak ukončit manželství
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
2 min
Reklama
Napoleonův dopis byl 217 let nečitelný, protože se ztratil dešifrovací klíč. AI ho obešla vlastní metodou
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
6 min
KVÍZ: Poznáte ptáky jen podle siluety? Některé odhalíte hned, jiné vás snadno spletou
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 05:59
Podzimní únava může být jen výmluva. Tyto příznaky byste neměli přehlížet
Žena.cz
dnes, 05:59
Polonahý muž bloumal městem a mluvil třemi jazyky. Strážníci pátrali, odkud se vzal
Plzeňská Drbna
dnes, 05:50
1 min
Manželka Sáblíkové měla být českou jedničkou na bruslích. Místo toho přišla s rozhodnutím, které nikdo nečekal
SportyŽivě
dnes, 05:49
4 min
Reklama
Rychlý ovocný koláč s broskvemi a hroznovým vínem: Hezký na pohled, pevný na řezu
Cooky.cz
dnes, 05:48
5 min
Tomas Sean Pšenička má slavného bratra. David Gránský ho napůl vychovával, pak ho přivedl k herectví
influgranti.cz
dnes, 05:45
5 min
Video: Ve StarDance končí Hana Dvorská. Eben si rýpl do Babišovy vlády
Aplausin.cz
dnes, 05:45
1 min
Bulharský kouč dostal od novinářů potlesk, Plzeň nula bodů. Hrošovský přiznal, kdo za to může
SportWin
dnes, 05:45
2 min
Ostrava-Jih má na projekty obyvatel 13 milionů. Hlasování začne v pondělí
Ostravská Drbna
dnes, 05:45
1 min
Reklama
Kde se vzala Luciana Tomášová ze StarDance? Znáte ji z Adikts, má i vlastní kapelu
influgranti.cz
dnes, 05:44
5 min
Fenin před Clashem otevřeně o léčebně: Tři měsíce mi domluvili Baroš s Ujfalušim
SportWin
dnes, 05:44
2 min
Je nová trasa Tour namířená proti Pogačarovi? Ředitel závodu odmítá, co si všichni myslí
SportWin
dnes, 05:44
2 min
Bruno Fernandes po debaklu v Comu kritizoval trenéry. Carrick mu velmi tvrdě odpověděl
SportWin
dnes, 05:44
2 min
Češi mají doma místo, kam se nikdo nedívá. Za 119,90 Kč z Actionu tam uklidíte letní oblečení
Spotřebitelov.cz
dnes, 05:44
4 min
Reklama
Kdo platí z důchodu nájem či splátky, měl by zbystřit. ČSSZ posouvá 2 listopadové výplaty důchodcům
Spotřebitelov.cz
dnes, 05:44
3 min
Pekař varuje před 1 chybou při skladování chleba. Dělá ji většina Čechů a chleba plesniví za 3 dny
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:43
4 min
Retro kvíz o dějinách Československa: Minimálně 7 z 10 bodů by měl získat naprosto každý
Světkreativity
dnes, 05:42
2 min
Test znalostí pro milovníky českých knih: Úkolem je ve slavných názvech najít 10 skrytých chyb
Světkreativity
dnes, 05:42
1 min
Český národ oplakává obrovskou ztrátu: V mladém věku zemřel legendární zpěvák, jehož kapelu si zamiloval snad každý
Světkreativity
dnes, 05:41
2 min
Reklama
Jedna noc, dva zápasy, jeden pás. Procházka mohl dostat nejšílenější cestu k titulu
SportWin
dnes, 05:40
2 min
Zima 2026 může pořádně překvapit: Meteorologové konečně prozradili, jak to letos bude se sněhem
Světkreativity
dnes, 05:39
2 min
Pavol Habera vytáhl legendární minikraťásky. Fanoušky ale zaujalo něco jiného než odvaha
VIPživot.cz
dnes, 05:39
3 min
Test znalostí pro fanoušky českých pohádek: Z 10 písniček by si měl každý vzpomenout alespoň na polovinu
In-lifestyle.cz
dnes, 05:38
2 min
Svatební pozvánka obsahovala podmínku, která hosty pořádně zaskočila. Nevěsta jim zakázala přivést si doprovod
Světkreativity
dnes, 05:37
2 min
Reklama
Vémola chce za Muradova víc než Mach za něj. A rovnou dodal, kdo tu částku nezaplatí
SportWin
dnes, 05:36
2 min
Velký kvíz o stověžaté Praze: Kdo si neporadí s 10 otázkami, měl by si ji co nejdříve pořádně projít
In-lifestyle.cz
dnes, 05:35
2 min
Zadržování vody v těle lze zmírnit úpravou jídelníčku. Klíčovou roli hrají bílkoviny a omezení soli
Zdravestravovani.eu
dnes, 05:35
2 min
Jak bydlí Vanda Hybnerová: Herečka proměnila chalupu v nádherné hospodářství, o kterém sní každý z nás
In-lifestyle.cz
dnes, 05:35
3 min
Vzácné poštovní známky z 20. století - za 1 kus sběratelé platí miliony korun. Mohou se doma ještě někomu povalovat
i60.cz
dnes, 05:35
2 min
Reklama
Reklama
Británie zakáže tři kategorie porna. Přísné omezení začne platit už v listopadu
Dvě herečky, dvě velké lásky a bolestný rozchod. S kým dnes žije Marek Pospíchal?
Pavol Habera vytáhl legendární minikraťásky. Fanoušky ale zaujalo něco jiného než odvaha
Srna před autem? Většina lidí by udělala přesně to, co může skončit tragédií
Motorák, který se poučil z nezdarů. Kvatro jezdí dodnes a je škoda, že jich není víc
Reklama
Reklama