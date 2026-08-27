Ta barva se sem nehodí. Nový růžový mural na Žižkově budí emocePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ta barva se sem nehodí. Nový růžový mural na Žižkově budí emoce
Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů několik perskojazyčných médií sídlících v...
Policisté na webu nehod zveřejnili záznam týkající se červencové dopravní nehody poslance Filipa Turka v...
Pražští policisté žádají o pomoc s identifikací útočníka, který dal u kyvadla na Letné pěstí jinému muži a...
Strážnice Adéla se po noční směně těšila domů na odpočinek, když ale viděla staršího muže na Štefánikově...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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