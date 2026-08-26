Bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda. Policie popsala Turkovu nehoduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda. Policie popsala Turkovu nehodu
Strážnice Adéla se po noční směně těšila domů na odpočinek, když ale viděla staršího muže na Štefánikově...
Středočeský kraj podá k pražskému městskému soudu návrh, aby zrušil dopravní opatření Prahy 6, která v...
Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 tisíc korun....
Doprava v ulici Vídeňská ve směru do centra byla na víc než hodinu zastavena kvůli dopravní nehodě autobusu...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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