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Bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda. Policie popsala Turkovu nehodu

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Policisté na webu nehod zveřejnili záznam týkající se červencové dopravní nehody poslance Filipa Turka v Praze. Jeho mercedes se tam střetl se nemocničním vozem, který převážel krev. Příčina nehody je podle policie bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda.
Bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda. Policie popsala Turkovu nehodu

Bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda. Policie popsala Turkovu nehodu

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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