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Kauce není bezúročná půjčka majiteli. Nájemník má právo také na úroky

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Nájemník má při skončení nájmu bytu právo také na úroky z kauce. U peněz držených několik let může jít o tisíce korun. Výši částky určuje doba držení peněz a správně stanovená sazba.
Prázdný pokoj s kobercem, otevřenými dveřmi a vestavěnou skříní.

Prázdný pokoj s kobercem, otevřenými dveřmi a vestavěnou skříní.

Zdroj: aismallard / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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