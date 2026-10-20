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Zimní čas ve skutečnosti neexistuje. V říjnu se pouze vracíme ke standardnímu astronomickému času

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Takzvaný zimní čas v zákonech vůbec neexistuje, v říjnu se vracíme ke skutečnému středoevropskému času. Zjistěte, proč střídání vzniklo a co brzdí jeho zrušení.
Detail ruky držící bílý ručičkový budík s ciferníkem ukazujícím čas krátce po druhé hodině.

Detail ruky držící bílý ručičkový budík s ciferníkem ukazujícím čas krátce po druhé hodině.

Zdroj: Lukas Blazek / Wikimedia CC0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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