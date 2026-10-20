Zimní čas ve skutečnosti neexistuje. V říjnu se pouze vracíme ke standardnímu astronomickému času

Každou poslední říjnovou neděli si miliony lidí přeřídí hodinky o šedesát minut zpět s pocitem, že přecházejí na zimní čas, a zároveň se podivují, proč tento přežitek stále platí, když jeho konec Evropská unie odhlasovala už před lety. Ve skutečnosti ale žádný zimní čas v našem právním řádu neexistuje, v říjnu se pouze vracíme k přirozenému slunečnímu času a důvod, proč se ručičky stále posouvají, vězí v obavě států z časového chaosu na hranicích.
Pravidelné přetáčení ručiček dvakrát do roka neprobíhá ze zvyku, ale na základě závazného předpisu, kterým je
nařízení vlády č. 437/2021 Sb., o zavedení letního času, vydávané vždy na pětileté období v souladu s celoevropskou směrnicí. Tento krátký vládní dokument přesně stanovuje, že poslední březnovou neděli se ve dvě hodiny ráno hodiny posunou na třetí hodinu a poslední říjnovou neděli se ve tři hodiny ráno vrátí zpět na druhou hodinu. Zatímco březnová změna nám hodinu spánku ubere, říjnový návrat sice přinese o hodinu delší noc, ale už od následujícího pondělí posune západ slunce do odpoledních hodin. Proč zimní čas neexistuje a jakou roli hraje Jindřichův Hradec
Ačkoliv pojmem zimní čas běžně operují i televizní moderátoři a jízdní řády, v českých zákonech ani v astronomii nic takového nenajdete. Výchozím, základním a celoročně platným časem pro Českou republiku je středoevropský čas označovaný zkratkou SEČ. Ten odpovídá prvnímu časovému pásmu na východ od nultého poledníku v britském Greenwichi a je přesně svázán s patnáctým poledníkem východní délky.
Česká republika má přitom v rámci Evropy mimořádně výhodnou zeměpisnou polohu, protože patnáctý poledník protíná přímo naše území. Prochází například přes Liberec, Mladou Boleslav, Nymburk, Kouřim, Tábor nebo Jindřichův Hradec. Právě na této linii platí přesná astronomická shoda: v okamžiku, kdy je slunce na obloze na svém nejvyšším bodě a předměty vrhají nejkratší stín směrem na sever, ukazují hodinky seřízené na podzimní a zimní středoevropský čas přesně dvanáct hodin v poledne.
Umělou odchylkou je teprve letní čas, který na sedm měsíců v roce posouvá celé Česko do východoevropského časového pásma příslušejícího třicátému poledníku procházejícímu Kyjevem nebo Káhirou. Opravdový zimní čas zažilo naše území v celé historii pouze jedinkrát, a to v prosinci roku 1946, kdy poválečná vláda kvůli kritickému nedostatku uhlí v elektrárnách posunula hodiny ještě o hodinu nazpět oproti běžnému středoevropskému času směrem k času londýnskému. Tento experiment se však vůbec neosvědčil a v březnu 1947 skončil.
Blikání dálkovými světly má přísná pravidla: rozhoduje hrozící nebezpečí i riziko oslnění Válka o uhlí a mrazivý kolaps roku 1979: Proč se čas vůbec začal měnit
Myšlenka využít delší denní světlo v letních měsících k úspoře svíček a petroleje se sice objevovala v úvahách už v osmnáctém a devatenáctém století, do praxe ji však protlačila až surová válečná ekonomika. Poprvé se v českých zemích posunuly ručičky hodin v noci na třicátého dubna roku 1916. Rakousko-Uhersko spolu s císařským Německem tehdy potřebovalo každou tunu uhlí pro zbrojní továrny a válečné vlaky, takže ušetřená hodina večerního svícení v domácnostech a hostincích představovala strategickou výhodu.
Po skončení první světové války se nepopulární opatření zrušilo, ale v roce 1940 ho na našem území znovu zavedla okupační správa. Po válce pak československý parlament přijal dodnes platný
zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase, který dal vládě pravomoc nařizovat posun hodin podle hospodářských potřeb státu. V roce 1949 bylo střídání času opět opuštěno a celých třicet let platil v Československu nepřetržitě jediný středoevropský čas.
Zlom, kvůli kterému si hodinky přetáčíme dodnes, přinesla silvestrovská noc z roku 1978 na rok 1979. Během několika hodin tehdy přes střední Evropu přešla arktická fronta a teploty se z plus deseti stupňů propadly k minus pětadvaceti stupňům Celsia. Mokré hnědé uhlí v železničních vagonech zmrzlo v jednolitý kámen, zamrzlo Labe a v elektrárnách vypadávaly celé výrobní bloky. Následovaly třítýdenní uhelné prázdniny ve školách, posunutí začátku pracovní doby v továrnách a večerní vypínání televizního vysílání. Otřesená vláda tehdy hledala jakýkoliv způsob, jak snížit večerní odběrovou špičku v rozvodné síti, a od dubna 1979 zavedla každoroční letní čas natrvalo. Zatímco do roku 1995 končil letní čas už na konci září, od roku 1996 Česká republika sjednotila kalendář s Evropskou unií a prodloužila ho až do poslední říjnové neděle.
Střídání času mělo původně šetřit uhlí při večerním svícení, u dnešních úsporných spotřebičů už ale energetický přínos zcela vymizel. Foto: Nenad Stojkovic / Wikimedia CC 2.0 Proč energetická úspora přestala fungovat a co dělá posun s tělem
Původní argument o obrovských úsporách elektřiny ztratil v jednadvacátém století opodstatnění. V roce 1979 svítily v bytech, kancelářích i na ulicích klasické wolframové žárovky o příkonu šedesát až sto wattů a osvětlení tvořilo významnou část večerní spotřeby. Dnešní světelné diody odebírají desetkrát méně energie a hlavní zátěž elektrické sítě představují průmyslové linky, serverovny, klimatizace, tepelná čerpadla a domácí spotřebiče, které běží bez ohledu na to, kolik hodin ukazuje ciferník. Podle měření energetiků tak letní čas ušetří méně než půl procenta celoroční spotřeby elektřiny. Kdo chce v domácnosti skutečně snížit výdaje za proud, musí se zaměřit na reálný odběr spotřebičů a vědět,
jak správně nastavit zálohy na elektřinu podle skutečné spotřeby, nikoliv spoléhat na posun ručiček.
Mnohem výraznější než energetický efekt je dopad na lidský organismus. Každá buňka v těle se řídí vnitřním dvacetičtyřhodinovým cyklem, jehož hlavní centrum sídlí v hypotalamu a seřizuje se výhradně podle ranního denního světla dopadajícího na sítnici oka. Jak dlouhodobě dokládá
Fyziologický ústav Akademie věd České republiky zkoumající cirkadiánní rytmy, biologické hodiny člověka nelze přelstít administrativním nařízením. Zatímco jarní posun vpřed vyvolává u pozdních chronotypů spánkový dluh, ztrátu pozornosti za volantem a nárůst srdečních příhod, podzimní skok do odpolední tmy zhoršuje psychické potíže a zvyšuje počet střetů aut s chodci během podvečerní dopravní špičky.
Režim měření času Kdy platí a podle čeho se řídí Východ a západ slunce v Praze (konec října) Hlavní výhody a nevýhody v praxi Středoevropský čas (SEČ, nesprávně zimní) Od poslední neděle v říjnu do poslední neděle v březnu podle 15. poledníku Východ kolem 06:45, západ kolem 16:55 Světlo při ranní cestě do školy a práce, přirozené pravé poledne ve 12:00, ale brzká odpolední tma Středoevropský letní čas (SELČ) Od poslední neděle v březnu do poslední neděle v říjnu podle 30. poledníku Východ kolem 07:45, západ kolem 17:55 O hodinu delší světlo odpoledne pro sport a zahradu, v zimě by však slunce vycházelo až v 09:00 ráno
Češi dělají na parkovišti obří chybu. Zvednuté stěrače zničí pružinu a mohou nečekaně rozbít sklo Proč Evropská unie střídání času nezrušila, i když konec už schválila
Mnoho občanů má dodnes v paměti zprávu z roku 2018, kdy Evropská komise uspořádala největší veřejnou anketu ve své historii. Zapojilo se do ní přes čtyři a půl milionu Evropanů a plných osmdesát čtyři procent hlasujících požadovalo okamžité zrušení přetáčení hodinek. Evropský parlament v březnu 2019 návrh schválil s tím, že naposledy měly členské státy posunout čas v roce 2021. Proč se tedy ručičky posouvají dál?
Reforma narazila na nepřekonatelný geografický spor mezi jednotlivými členskými zeměmi v Radě Evropské unie. Současné středoevropské časové pásmo je totiž obrovské a sahá od polského Bělostoku na východě až po španělské pobřeží Atlantiku na západě. Pokud by v celé této zóně zůstal trvale letní čas, po kterém volala část veřejnosti, ve Španělsku, v západní Francii, Belgii či Nizozemsku by v prosinci a lednu vycházelo slunce až kolem půl desáté dopoledne a děti by trávily první dvě vyučovací hodiny v naprosté tmě.
Pokud by si naopak každý stát zvolil svůj trvalý čas samostatně, vznikla by na mapě Evropy časová mozaika bez vnitřních hraničních kontrol. Stačilo by, aby Německo či Polsko zvolilo celoroční letní čas a Česká republika s Rakouskem zůstaly u přirozeného středoevropského času, a při každém přejezdu hranice by řidiči, železniční dopravci i logistické firmy museli měnit hodinky. Ze strachu z rozpadu jednotného dopravního a obchodního trhu proto ministři dopravy členských zemí reformu uložili k ledu a ponechali v platnosti stávající sjednocený režim.
Přirozený středoevropský čas určuje patnáctý poledník východní délky, který prochází přímo přes Jindřichův Hradec. Foto: Roger McLassus / Wikimedia CC 3.0 Co čeká zaměstnance na noční směně a cestující v nočních vlacích
Zatímco většina lidí říjnovou změnu času zaspí, pro tisíce pracovníků v nepřetržitých provozech, nemocnicích, pekárnách či ostraze znamená posun ručiček ze tří na dvě hodiny ráno prodloužení noční směny z osmi na devět hodin. Zákoník práce na tuto situaci pamatuje přesně: podle
ustanovení § 78 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a navazujících pravidel odměňování přísluší zaměstnanci s hodinovou mzdou plná odměna za každou skutečně odpracovanou hodinu včetně příplatku za noční práci, tedy za všech devět hodin. Pokud navíc tato hodina překročí stanovený týdenní fond pracovní doby v daném vyrovnávacím období, musí ji zaměstnavatel proplatit jako práci přesčas nebo za ni poskytnout náhradní volno.
Zvláštní režim platí o říjnové noci také na železnici. Aby mezinárodní a dálkové noční vlaky neodjely ze stanic o hodinu dříve, než udává jízdní řád platný od druhé hodiny středoevropského času, zastaví soupravy na trati v nejbližší vhodné stanici přesně ve 03:00 letního času a vyčkají šedesát minut, dokud znovu nenastane 03:00 středoevropského času. S podzimním zkrácením dne a poklesem venkovních teplot se mění i režim vytápění v bytových domech, kde se nevyplatí spoléhat na mýtus, že
vypínání radiátorů při odchodu do práce přinese při vyúčtování tepla úsporu.
Sušení prádla v bytě v zimě nahrává plísním. Jedna pračka odpaří litry vody Na které přístroje v domácnosti si dát po změně času pozor
Chytré telefony, počítače a televize připojené k internetu se přeřídí samy, v každém domě či bytě však zůstává několik zařízení, jejichž opomenutí dokáže v prvním listopadovém týdnu zkomplikovat chod domácnosti:
Zkontrolujte pokojový programovatelný termostat ke kotli nebo tepelnému čerpadlu, protože starší modely bez rádiového signálu DCF77 či připojení k bezdrátové síti budou po posunu času spínat ranní vytápění koupelny o hodinu později. U mechanických a starších digitálních spínacích zásuvek přeřiďte časovač s ohledem na spínání nízkého tarifu elektřiny, přičemž samotný přijímač hromadného dálkového ovládání v elektroměrovém rozvaděči přeřizuje distributor automaticky. V autě bez online navigace upravte hodiny v menu palubního počítače a zároveň přenastavte časovač nezávislého topení, aby vůz nevyhříval kabinu v prázdné garáži hodinu po vašem odjezdu. Přeřiďte vestavnou pečicí troubu, mikrovlnnou troubu a automatický kávovar s odloženým startem, u nichž posunutý vnitřní čas rozhodí přednastavené programy. Pro snadnější adaptaci na dřívější odpolední tmu se v prvních dnech po změně času vystavte hned po probuzení dennímu světlu u okna nebo při ranní chůzi, čímž rychleji seřídíte vnitřní biologické hodiny. Zdroje fotografií Ručičkový budík v ruce při podzimním posunu času: Lukas Blazek / Wikimedia CC0 Klasický kovový budík na dřevěné polici: Nenad Stojkovic / Wikimedia CC 2.0 Mechanické kapesní hodinky s řetízkem: Roger McLassus / Wikimedia CC 3.0