Jak správně nastavit zálohy na elektřinu. Jednoduchý výpočet zabrání vysokému nedoplatku

Nastavit si ideální měsíční platbu přitom není složité, pokud znáte svou reálnou spotřebu a víte, na co máte ze zákona nárok. Zjistěte, jak si správnou výši záloh jednoduše spočítat, kdy má smysl provést samoodečet elektroměru a jak postupovat, pokud vám dodavatel platby svévolně navýší.
Měsíční záloha na elektřinu slouží jako průběžná splátka budoucího účtu za spotřebovanou energii, nikoliv jako libovolný poplatek stanovený dodavatelem. Podle oficiálního výkladu práv spotřebitelů, který vydal
Energetický regulační úřad na svém spotřebitelském portálu, má dodavatel právo požadovat zálohy výhradně v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny v následujícím zúčtovacím období. Zákazník se tak nemusí podvolit nepřiměřeným požadavkům obchodníka, pokud pro ně neexistuje věcný důvod.
Zákonná pravidla jsou v tomto směru zcela jednoznačná. Jak přesně stanovuje
§ 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, výše záloh musí odpovídat spotřebě v předchozím srovnatelném období s přihlédnutím k oprávněně očekávaným změnám cen a spotřeby. Pokud odběratel prokáže, že došlo ke snížení spotřeby nebo změně vytápění, má dodavatel povinnost zálohy bez zbytečného odkladu přizpůsobit reálné situaci.
Kolik stojí sušení a kdy se vrátí úspornější sušička Vzorec pro výpočet: Jak spočítat férovou měsíční zálohu
Pro výpočet přesné částky nepotřebujete žádné složité ekonomické modely. Stačí vám k ruce poslední roční faktura za elektřinu a aktuální platný ceník vašeho dodavatele. Celkový účet za elektřinu se skládá ze dvou hlavních složek: neregulované ceny za samotnou silovou elektřinu a regulovaných plateb za distribuci, systémové služby a jistič, které každoročně určuje stát.
Základní výpočetní vzorec vypadá následovně: vezměte svou celkovou roční spotřebu vyjádřenou v megawatthodinách (MWh) a vynásobte ji konečnou cenou za 1 MWh včetně všech daní a distribučních poplatků. K tomuto číslu připočtěte dvanáctinásobek stálého měsíčního platu za odběrné místo a stálé platby za velikost hlavního jističe. Výslednou částku následně vydělte číslem jedenáct, protože většina energetických společností předepisuje jedenáct měsíčních záloh a ve dvanáctém měsíci vystavuje konečné vyúčtování.
K výsledné částce je rozumné připočítat drobný bezpečnostní polštář ve výši pěti až deseti procent. Tento mírný přesah vás spolehlivě ochrání před mrazivější zimou, delším pobytem rodiny doma nebo spuštěním nových spotřebičů. Vyhnete se tak nepříjemnému stresu, kterému často čelí obyvatelé bytových domů při neznalosti pravidel, jak funguje
vyúčtování energií a rozúčtování tepla v bytech. Pravidelný samoodečet číselníku elektroměru pomůže odhalit odchylky od nastavených měsíčních záloh včas. Foto: Hannes Grobe / Wikimedia CC 4.0 Proč dodavatelé zálohy uměle navyšují a jak se bránit
Mnoho odběratelů zažívá situaci, kdy jim v poštovní schránce nebo e-mailu přistane nový rozpis záloh s částkami o třicet i padesát procent vyššími než v minulém roce, ačkoliv se jejich spotřeba nijak nezměnila a cena silové elektřiny na burze naopak klesá. Dodavatelé tento krok často odůvodňují obecnou opatrností nebo interními kalkulacemi.
V praxi však vysoké zálohy představují pro obchodníka mimořádně výhodné provozní financování. Peníze ze záloh leží na účtech energetické firmy a znehodnocuje je inflace, zatímco zákazník tyto prostředky postrádá ve svém rodinném rozpočtu. Přeplatek vám pak dodavatel vrátí až po dvanácti měsících bez jakéhokoliv úročení.
Pokud obdržíte rozpis záloh, který neodpovídá vaší spotřebě ani reálným cenám, nenechávejte situaci bez odezvy. Přihlaste se do online samoobsluhy dodavatele, kde lze výši záloh obvykle snížit až o deset až dvacet procent několika kliknutími. Pokud systém větší snížení blokuje, zašlete dodavateli písemnou žádost o úpravu záloh s doložením aktuálního stavu elektroměru a vlastního propočtu. Obchodník má ze zákona povinnost vaši žádost věcně posoudit.
Spořič elektřiny do zásuvky: britský test odhalil neúčinné a nebezpečné výrobky Topná sezóna a ohřev vody: Kdy hrozí největší výkyvy spotřeby
Způsob využívání elektřiny zásadně ovlivňuje to, jak rovnoměrně se spotřeba v průběhu roku rozkládá. U běžného bytu, kde elektřina slouží pouze k svícení, vaření na indukci a napájení lednice s televizí, je křivka odběru stabilní. Měsíční spotřeba v lednu se od té v červenci liší jen minimálně, obvykle o deset až patnáct procent kvůli delšímu svícení.
Zcela dramatický rozdíl však nastává v rodinných domech a bytech, které elektřinou vytápějí nebo ohřívají užitkovou vodu. Domácnost s elektrokotlem, přímotopy nebo tepelným čerpadlem spotřebuje až sedmdesát procent celoročního objemu elektřiny během pěti chladných měsíců od listopadu do března. Konstantní měsíční záloha placená po celý rok funguje jako finanční stabilizátor: v létě platíte více, než reálně spotřebujete, a vytváříte si virtuální polštář, který v zimě vykryje obrovský nápor kilowatthodin.
Riziková situace vzniká ve chvíli, kdy změníte dodavatele nebo se přestěhujete na podzim těsně před startem topné sezóny. Pokud si nastavíte zálohy podle průměrné dvanáctiny celoroční spotřeby, do jarního vyúčtování nestihnete letní rezervu vytvořit a na faktuře se objeví vysoký nedoplatek. Významným žroutem zůstává také elektrický ohřev vody, u něhož rozhoduje správné
nastavení teploty bojleru pro prevenci bakterií i úsporu elektřiny. Zásuvkový wattmetr spolehlivě odhalí skryté žrouty elektřiny i spotřebu domácích spotřebičů v pohotovostním režimu. Foto: Cjp24 / Wikimedia CC 3.0 Srovnání modelových domácností a orientační výše záloh
Následující tabulka uvádí přehled typických profilů českých domácností s orientační spotřebou a doporučenou výší měsíčních záloh při průměrných cenách na trhu:
Typ domácnosti a vybavení Roční spotřeba v MWh Rozložení spotřeby v roce Doporučená měsíční záloha Malý městský byt (1 až 2 osoby, vaření a svícení) 1,2 až 1,8 MWh Velmi rovnoměrné celoročně 800 až 1 200 Kč Běžná rodina v bytě (3 až 4 osoby, myčka, sušička) 2,2 až 3,2 MWh Mírně vyšší v zimních měsících 1 500 až 2 200 Kč Byt nebo dům s elektrickým bojlerem (ohřev vody) 4,5 až 6,5 MWh Střední sezónní výkyv podle teploty vody 3 000 až 4 500 Kč Rodinný dům s moderním tepelným čerpadlem 6,0 až 9,0 MWh Výrazný zimní nárůst spotřeby 4 500 až 6 500 Kč Starší dům vytápěný elektrokotlem nebo přímotopy 12,0 až 18,0 MWh Až 75 procent spotřeby v zimním období 8 500 až 13 000 Kč
Zbytečné přetápění prodražuje plyn o tisíce. Běžné chybě zabrání správně nastavená hlavice Samoodečet elektroměru jako spolehlivá pojistka
Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnost nastavených záloh a předejít šokům z ročního vyúčtování, je pravidelný kontrolní samoodečet elektroměru. Nemusíte čekat na oficiální odečítače distributora, kteří do bytu či domu přicházejí pouze jednou za dvanáct měsíců.
Zapište si stav číselníku na elektroměru jednou za čtvrt roku, ideálně na konci března po skončení topné sezóny, na konci června a na přelomu září a října před začátkem zimy. Pokud máte dvoutarifní sazbu (například D25d nebo D57d), zaznamenejte odděleně hodnotu vysokého tarifu (T1) i nízkého tarifu (T2). Zjištěné kilowatthodiny zadejte do webové kalkulačky v zákaznickém portálu vašeho dodavatele. Systém vám okamžitě spočítá aktuální bilanci a ukáže, zda vám k danému dni hrozí nedoplatek, nebo naopak směřujete k přeplatku.
Shrnutí hlavních zásad pro nastavení záloh Zálohy musí podle energetického zákona odpovídat důvodně předpokládané spotřebě, nikoliv svévolnému odhadu dodavatele. Správnou výši spočítáte vynásobením loňské spotřeby v MWh aktuální celkovou cenou za MWh s připočtením stálých měsíčních platů. K vypočtené částce vždy přidejte bezpečnostní rezervu pět až deset procent jako polštář pro chladnější počasí. Při vytápění elektřinou pamatujte, že sedmdesát procent spotřeby proběhne v zimě, proto vyžaduje zahájení odběru na podzim vyšší startovací zálohy. Pravidelný čtvrtletní samoodečet v zákaznickém portálu vám umožní zálohy včas korigovat dříve, než dorazí nepříjemná faktura. Pokud vám dodavatel zálohy jednostranně a neúměrně zvýší, máte právo žádat jejich snížení s doložením reálného stavu měřidla. Zdroje fotografií chytry_digitalni_elektromer_displej: Robbie Ian Morrison / Wikimedia CC 4.0 mechanicky_elektromer_cifernik_samoodecet: Hannes Grobe / Wikimedia CC 4.0 zasuvkovy_wattmetr_mereni_spotreby: Cjp24 / Wikimedia CC 3.0