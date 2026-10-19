Kabina jezdí nahoru, sousedské vztahy dolů. Spor o výtah začíná u dvou různých účtů

Výtah v paneláku dokáže rozdělit celý vchod. Přízemí může získat úlevu z platby za provoz, pokud ji dům řádně nastaví. Podíl vlastníka na výměně společného výtahu se ale řídí jinými pravidly. Samotné nepoužívání kabiny automaticky nemaže oba účty.
Na schůzi se řeší peníze na výtah. Obyvatel přízemí namítá, že jezdí jen sousedé nad ním. Ti zase odmítají doplácet jeho část. To je modelová situace, nikoli popis konkrétního sporu. Ukazuje však, proč debata uvázne: slovem výtah mohou obě strany označovat úplně jiný výdaj.
Výtah má dva účty: provoz a společný majetek
Prvním je služba provoz výtahu. Druhým jsou náklady na společné zařízení domu, například jeho výměnu. Nejdřív tedy potřebujete zjistit, kterou položku soused rozporuje. Počet jízd s nákupem tuto otázku nevyřeší.
Metodika Ministerstva pro místní rozvoj mezi provozní náklady řadí například elektřinu, mazání, seřizování a malé opravy. Revize, střední a generální opravy nebo modernizace do ceny této služby podle ní nepatří. Výslovně zmiňuje výměnu pohonu, lan či kabiny.
Název na faktuře proto nestačí. Pod servisním balíčkem mohou být různé práce; pro kontrolu chtějte jejich rozpis. Zjišťujte, co se skutečně zaplatilo, ne jen to, zda účetní program používá kolonku výtah.
Fatální chyba podzimního úklidu zničí drahé trávy. Odstřižená stébla nasají vodu a kořeny zcela shnijí Přízemí může dostat úlevu, ne si ji samo vyhlásit
Provoz se nemusí v každém domě rozpočítávat stejně.
Paragraf 5 zákona o službách dává prostor dohodě nebo rozhodnutí příslušného poskytovatele; u SVJ rozhoduje společenství. Jestliže takové ujednání nebo rozhodnutí není, zákon u provozu výtahu vychází z počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
MMR zároveň připouští pro byty v přízemí, kde se očekává minimální využití výtahu, snížení nebo úplné odpuštění úhrady za tuto službu. Musí ale vycházet z příslušné dohody či rozhodnutí. Z toho plyne, že poloha bytu sama nenahrazuje pravidla domu.
Vlastník tedy může navrhnout změnu rozúčtování a chtít znát dosavadní pravidlo. Neměl by zaměnit vlastní nesouhlas za schválenou výjimku. Zákon navíc umožňuje změnit způsob rozúčtování až po uplynutí zúčtovacího období, ne přepsat klíč podle výsledku právě doručeného účtu.
Výměna pohonu nebo kabiny podle metodiky MMR nepatří do ceny služby provoz výtahu. Ilustrační strojovna v makedonském Kočani Úleva jednomu bytu zvedne podíl ostatním
Pro článek jsme spočítali model stejného domu před úlevou a po ní. Roční náklady na provoz jsou v obou variantách 24 000 Kč a po celý rok se počítá s 30 osobami. Dvě z nich bydlí v jediném přízemním bytě. Nejde o cenu skutečného domu ani o odhad běžného účtu.
V první variantě se částka dělí mezi všech 30 osob. Ve druhé je přízemní byt na celý rok řádně osvobozen a zbývající náklad se dělí mezi 28 osob. Počet jízd ani spotřebu elektřiny neměníme; srovnáváme jen rozdělení stejné částky.
Roční platba za provoz Bez úlevy Přízemí má plnou úlevu Přízemní byt se dvěma osobami 1 600 Kč 0 Kč Jiný byt se dvěma osobami 1 600 Kč přibližně 1 714,29 Kč Náklad celého domu 24 000 Kč 24 000 Kč
Výpočet je 24 000 ÷ 30 × 2 oproti 24 000 ÷ 28 × 2. Přízemí v modelu ušetří 1 600 Kč za rok, jinému dvoučlennému bytu přibude přibližně 114,29 Kč. Úleva zde nesnižuje účet dodavatele, přesouvá část platby na ostatní. Pro vlastní dům dosaďte skutečné náklady a počty osob; model neřeší změny během roku ani konečné rozdělení haléřových rozdílů.
Na výměnu výtahu se sleva z provozu nepřenáší
U vlastníka jednotky přichází na řadu spoluvlastnictví.
Nařízení vlády o bytovém spoluvlastnictví výtahy ve společných částech řadí mezi společné části domu. Platba za jejich obnovu proto není jízdné, které zmizí, když chodíte po schodech.
Ombudsman v přehledu pro vlastníky vysvětluje povinnost přispívat na správu a opravy společných částí i u dotazu člověka, který výtah nepoužívá. Základním pravidlem je podíl na společných částech; konkrétní úpravu je nutné ověřit v dokumentech domu. Současný § 1180 občanského zákoníku výslovně počítá s tím, že prohlášení může stanovit odlišné rozdělení.
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Přidejme k modelu samostatnou výměnu výtahu za zvolených 600 000 Kč. Má-li přízemní vlastník podíl 5 % a pro tuto položku platí podílové rozdělení, připadá na něj 30 000 Kč. Ani nulová roční platba za provoz tento výpočet nemění. Částka je čistě modelová, nikoli nabídka výtahové firmy nebo automatický jednorázový předpis; skutečné financování může využít už naspořené prostředky či úvěr.
Společný majetek a výlučné užívání nejsou totéž. Stejné rozlišení se v paneláku objevuje i u
nosné stěny uvnitř vlastního bytu. Samotná poloha věci vůči dveřím bytu o všech právech a nákladech nerozhoduje. Ani byt v přízemí není automaticky vyňatý z nákladů na společný majetek domu. Ilustrační snímek z Písku. Na schůzi vezměte rozpis, ne seznam sousedových jízd
Prakticky pomůže projít tři otázky v tomto pořadí. Jde o službu, nebo o správu a obnovu zařízení? Jaký klíč pro danou položku v domě platí? A byly do výpočtu dosazeny správné náklady a počty osob či podíly?
Tak se oddělí dva různé požadavky: opravit chybu ve stávajícím vyúčtování a změnit pravidlo do budoucna. Pro první potřebujete najít nesoulad s platným klíčem. U druhého chcete nové rozhodnutí a je fér ukázat i dopad na ostatní, stejně jako v našem srovnání.
Tento přehled míří na vlastníky v SVJ. Nájemník není vlastníkem společného výtahu; své služby řeší s pronajímatelem. Modelový pětiprocentní příspěvek vlastníka proto nelze jednoduše připsat nájemníkovi jako službu.
Námitku pošlete písemně a hlídejte lhůtu
U vyúčtování služeb má příjemce podle
§ 8 zákona o službách 30 dnů od doručení na písemnou žádost o doložení podkladů. Námitky podává do 30 dnů od doručení vyúčtování, případně doložení podkladů; poskytovatel má na jejich vyřízení 30 dnů. V žádosti pojmenujte položku i požadovaný rozpis. Další souvislosti popisuje náš přehled o vyúčtování služeb a kontrole podkladů.
Přízemí tedy není automaticky černý pasažér ani automaticky osvobozený byt. Než se vchod rozdělí na dva tábory, položte vedle sebe provozní účet, plán výměny a pravidla jejich rozdělení. Teprve potom je vidět, o které peníze se skutečně přete.