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Kabina jezdí nahoru, sousedské vztahy dolů. Spor o výtah začíná u dvou různých účtů

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Přízemí může získat úlevu z provozu výtahu. Model ukazuje dopad na sousedy a vysvětluje, proč se výměna společného zařízení účtuje jinak.
Zavřené dveře výtahu a chodba panelového domu v Orlové

Zavřené dveře výtahu a chodba panelového domu v Orlové

Zdroj: Tadeáš Bednarz / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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