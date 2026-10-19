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SVJ si půjčí, vlastníci ručí. I ti, kteří sami poctivě platí

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Za dluhy SVJ ručí vlastník podle svého podílu, i když sám řádně platí. Vysvětlujeme podmínky ručení a co ověřit před schválením úvěru na opravu domu.
Žlutooranžový bytový dům s lodžiemi a stromy v Brně-Bystrci

Žlutooranžový bytový dům s lodžiemi a stromy v Brně-Bystrci

Zdroj: Martin Strachoň / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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