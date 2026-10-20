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Dům už mají děti, účty vás neopustily. Kdy lze dar odvolat pro nouzi

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Odvolání daru pro nouzi chrání základní životní potřeby dárce. Vysvětlujeme rozsah nároku i rozdíl mezi vrácením daru, právem bydlení a výměnkem.
Starší dům se šedou fasádou, červenými dveřmi a schody od ulice.

Starší dům se šedou fasádou, červenými dveřmi a schody od ulice.

Zdroj: Bohemianroots / Wikimedia / CC BY 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 10:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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