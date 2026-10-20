Dům už mají děti, účty vás neopustily. Kdy lze dar odvolat pro nouzi

Odvolání daru pro nouzi může pomoci člověku, který po darování domu nemá na základní životní potřeby. Nárok se ale omezuje tím, kolik na nutnou výživu skutečně chybí. Obdarovaný navíc může místo vrácení daru potřebnou výživu zajistit.
Dům už patří dětem, důchod chodí dál, jenže po zaplacení nezbytných výdajů nezbývá na jídlo a léky. Pro takovou situaci občanský zákoník zná odvolání daru pro nouzi. Není to však jednoduchá cesta, jak zrušit rodinný převod pokaždé, když se život po darování prodraží.
Kdy už jde o nouzi, kterou zákon chrání
Podle
§ 2068 občanského zákoníku musí dárce po darování upadnout do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo člověka, kterého je ze zákona povinen živit. Pouhá obava z budoucích výdajů nestačí.
Slovo výživa přitom neznamená jen nákup potravin.
Nejvyšší soud v rozsudku 33 Cdo 1399/2024 vysvětlil, že zahrnuje také nezbytné bydlení, oblečení a odůvodněné potřeby vyplývající z osobních poměrů, například zdravotního stavu. Vždy ale jen v nutném rozsahu.
Rozhoduje konkrétní životní situace. Posuzují se příjmy, dostupný majetek i nezbytné náklady. Životní minimum může posloužit jako vodítko, nepředstavuje však univerzální hranici nároku. Zvláštní zdravotní potřeby mohou být podstatné, stejně jako skutečnost, že některé výdaje už hradí někdo jiný. Zákon tím neobnovuje životní úroveň, na kterou byl dárce dříve zvyklý.
Nutná výživa zahrnuje vedle jídla také nezbytné bydlení, oblečení a odůvodněné zdravotní potřeby. Colorado State University Extension / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Vrácení celého domu není automatický výsledek
Dárce může požadovat vydání daru nebo zaplacení jeho obvyklé ceny, nejvýše však v rozsahu prostředků chybějících na nutnou výživu. Z ceny domu proto nelze rovnou odvodit výši nároku. Obdarovaný se navíc může povinnosti zprostit tím, že poskytne to, co dárce k nutné výživě potřebuje.
Zákon chrání i druhou stranu. Je-li obdarovaný sám v obdobné nouzi, tuto povinnost nemá. A podle
§ 2071 nemůže dar pro nouzi odvolat dárce, který si ji přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Nejde tedy o pojistku proti každému nepovedenému finančnímu rozhodnutí.
Nouze se také liší od nevděku. U ní se řeší chybějící prostředky na nezbytné potřeby, zatímco odvolání pro nevděk má vlastní podmínky spojené s jednáním obdarovaného. Rodinná hádka sama nevysvětluje, zda vznikl některý z těchto nároků.
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Před převodem domu stojí za to oddělit dvě otázky: kde budu bydlet a z čeho budu žít.
Služebnost doživotního bydlení řeší užívání nemovitosti. Sama o sobě ale nezavazuje děti, aby rodiči platily potraviny, léky nebo pravidelně přispívaly na živobytí.
Širší zaopatření lze sjednat výměnkem. Jak popisuje
odborný text Notářské komory ČR, může zahrnovat bydlení, stravu, pravidelné peněžité plnění i konkrétní pomoc, třeba dopravu k lékaři. Rozsah je potřeba pečlivě vymezit. Před podpisem pomůže také kontrola práv zapsaných v katastru a jejich porovnání se smlouvou.
Z porovnání těchto možností plyne praktické rozlišení. Jestliže máte zajištěné jen bydlení a později vám chybí peníze na jídlo, samotná služebnost finanční problém nevyřeší. Je nutné samostatně posoudit podmínky nouze. Pokud vám naopak smlouva o výměnku přiznává pravidelný příspěvek a nový vlastník jej neplatí, řešíte už nesplněný smluvní závazek. S jeho vymáháním nemusíte čekat, až nezbude na základní potřeby. To jsou dvě různé cesty, i když obě začínají stejnou větou: po převodu domu nemám z čeho žít.
K posouzení nouze pomůže doložený přehled příjmů, dostupného majetku a nezbytných nákladů. Samotná cena darovaného domu výši nároku neurčuje. Solomon203 / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
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Začněte smlouvou a přehledem skutečných poměrů. Pro právní posouzení si nachystejte:
Darovací smlouvu, případná ujednání o bydlení či zaopatření a aktuální list vlastnictví. Doklady o důchodu a dalších příjmech, úsporách a dostupném majetku. Přehled nezbytných nákladů na bydlení, jídlo, oblečení a zdravotní potřeby včetně dokladů. Informaci, které potřeby už někdo hradí nebo zajišťuje, a komunikaci s obdarovaným o pomoci.
S těmito podklady může advokát posoudit, zda jde o odvolání daru pro nouzi, plnění sjednaného zaopatření, nebo jiný nárok. U nemovitosti záleží i na přesné podobě požadavku a jeho rozsahu. Samotný dopis s požadavkem na vrácení celého domu ještě neznamená, že se vlastnictví přepíše zpět.
Text je obecným přehledem české právní úpravy ověřené k 20. říjnu 2026. Při rešerši, porovnání právních možností a přípravě prvního návrhu textu byla použita AI.
Zdroje fotografií Dům v České Rybné, ilustrační snímek: Bohemianroots / Wikimedia / CC BY 3.0 / zmenšeno Pečivo jako základní potravina: Colorado State University Extension / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Kalkulačka pro přehled příjmů a výdajů: Solomon203 / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno