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Hacker ukradl daňovým poplatníkům přes 80 milionů korun. Dopadli ho ve Francii, teď dostal 8 let vězení

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Nigerijský kyberzločinec přiznal vinu za podvody, které americkou státní pokladnu připravily nejméně o 3,3 milionu dolarů. Čeká ho 8 let za mřížemi.
Hacker ukradl daňovým poplatníkům přes 80 milionů korun. Dopadli ho ve Francii, teď dostal 8 let vězení

Hacker ukradl daňovým poplatníkům přes 80 milionů korun. Dopadli ho ve Francii, teď dostal 8 let vězení

Zdroj: Picryl
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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