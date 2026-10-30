Test notebooku s 8 GB RAM a Windows 11 na konci roku 2026. Už po spuštění systém sežere skoro polovinu paměti

Testovaným zařízením byl Huawei MateBook 13 z roku 2019 s procesorem Intel Core i7-8565U a 8 GB pájené paměti LPDDR3-2133. V době uvedení na trh šlo o solidní ultrabook s hmotností kolem 1,3 kg a 13palcovým displejem. Na podzim 2026 však s aktuální verzí Windows 11 ukazuje něco znepokojivého: po spuštění a ustálení systému zbývá uživateli přibližně 4,5 GB volné paměti. S takovou kapacitou se dá pracovat, ale je potřeba vědět, co si můžete dovolit – a čemu se raději vyhnout.
Proč systém spotřebuje tolik paměti hned po startu
Microsoft stále uvádí minimální požadavek Windows 11 ve výši 4 GB RAM. Jenže „minimum pro instalaci“ a „dostatečná kapacita pro pohodlnou každodenní práci“ jsou dvě zcela odlišné věci. Windows 11 na konci roku 2026 už nejsou stejným systémem jako při vydání v roce 2021. Za tu dobu přibyly nové funkce, bezpečnostní mechanismy i další součásti systému, které si postupně ukrajují část dostupné paměti.
Pro srovnání: 64bitové Windows 10 měly oficiální minimální požadavek 2 GB RAM. Windows 11 tuto hodnotu zdvojnásobily. Skutečná spotřeba po spuštění systému je ale vyšší. Naměřených 3,5 GB na testovaném MateBooku představuje 43,75 % z celkových 8 GB. Označení „skoro polovina“ tedy odpovídá skutečnosti.
Co se stane, když 4,5 GB nestačí
Otevřete Chrome s pěti panely, na pozadí vám běží komunikátor a Spotify. Dostupná paměť se rychle zaplní a systém začne více využívat stránkovací soubor (pagefile.sys) na SSD. Microsoft jej popisuje jako nástroj pro rozšíření limitu potvrzené paměti (commit limit). Pomáhá systému zvládat situace, kdy aplikace potřebují více paměti, než kolik je k dispozici ve fyzické RAM. Výkonovou náhradu operační paměti ale nepředstavuje – ani zdaleka.
Čísla ukazují proč. Paměť LPDDR3-2133 v kombinaci s procesorem i7-8565U nabízí teoretickou propustnost až 37,5 GB/s. SSD Western Digital PC SN520 v testovaném MateBooku dosahuje při sekvenčním čtení přibližně 2,9 GB/s. Při náhodném čtení malých bloků o velikosti 4 KB, které je pro práci se stránkovacím souborem typické, však výkon výrazně klesá a může se pohybovat jen v řádu desítek megabajtů za sekundu. Rozdíl tak může být i stonásobný. Právě tehdy se objevují prodlevy, kvůli kterým má uživatel pocit, že počítač přestal být použitelný.
Stránkovací soubor tedy může pomoci zabránit pádu aplikací kvůli nedostatku paměti. Nezajistí ale plynulý chod náročných her, střihu videa ani práce s velkým množstvím otevřených dokumentů.
Na co 8 GB ještě stačí a na co už ne
Notebook s 8 GB RAM na konci roku 2026 ještě nepatří do starého železa. Stále může dobře posloužit při nenáročném používání, pokud od něj nečekáte příliš mnoho:
- Prohlížení webu s rozumným počtem otevřených panelů
- Práce s kancelářskými dokumenty a e-mailem
- Streamování videa
- Videohovory
- Lehčí multitasking bez náročných aplikací spuštěných na pozadí
Také Google počítá s tím, že prohlížeč může spotřebovávat značné množství paměti. Chrome proto nabízí funkci Memory Saver, která uvolňuje paměť tím, že uspává neaktivní panely. Na notebooku s 8 GB RAM může tato funkce výrazně pomoci.
Kde už 8 GB přestává stačit:
- Desítky otevřených panelů v prohlížeči
- Hraní her se současně spuštěným launcherem a komunikátorem
- Úpravy fotografií a videa v náročnějších editorech
- Jakákoli činnost, při které systém musí intenzivně přesouvat data mezi RAM a SSD
Proč RAM nejde upgradovat a co koupit místo toho
U testovaného MateBooku 13 nelze kapacitu RAM běžným způsobem rozšířit. Paměť je připájená k základní desce, takže její výměna ani upgrade nejsou standardně podporovány. Na rozdíl od RAM lze servisně vyměnit SSD. Jde o běžné omezení tenkých ultrabooků: pokud výrobce použije pájenou paměť, její kapacita je prakticky daná už při nákupu.
Při výběru nového notebooku v roce 2026 by mělo být 16 GB RAM rozumným minimem. Nejde přitom o nedostupný luxus. Na Heurece je aktuálně k dispozici přes 1 600 notebooků s 16 GB RAM, zatímco modelů s 8 GB je přibližně 414. Ceny notebooků s Windows 11 a 16 GB RAM začínají zhruba na 10 490 Kč. Příkladem je Acer Aspire Go 15. O něco lépe vybavené modely představují například Acer Aspire Vero 14 s cenou od 14 390 Kč nebo HP Pavilion 16 od 19 990 Kč.
Že 8 GB paměti postupně přestává být standardem, naznačuje i konkurence. Apple u MacBooku Air nabízí jako základ 16 GB sjednocené paměti. Ubuntu Desktop 26.04 zase uvádí 6 GB RAM jako doporučenou kapacitu pro pohodlné používání desktopového prostředí. Požadavky na paměť se zkrátka postupně zvyšují napříč celým odvětvím.
Tipy Microsoftu problém nevyřeší
Microsoft na svých stránkách doporučuje několik obecných postupů, jak počítač zrychlit: omezit programy spouštěné při startu systému, sledovat využití paměti nebo použít nástroj PC Manager. Tyto kroky mohou pomoci, zejména pokud na pozadí zbytečně běží mnoho aplikací. U staršího hardwaru však softwarové optimalizace nemusejí přinést výrazné zlepšení a někdy dává větší smysl pořídit výkonnější zařízení.
Samotné omezení počtu aplikací spuštěných při startu totiž nevyřeší skutečnost, že moderní operační systém a současné programy potřebují stále více paměti. Ani aktualizace Windows automaticky neznamenají, že systém bude méně náročný na RAM.
Osm gigabajtů RAM na konci roku 2026 není důvod k panice, ale tato kapacita má jasné limity. Pokud na starším notebooku omezíte počet spuštěných aplikací a v Chrome zapnete funkci Memory Saver, můžete jej dál používat pro běžné úkoly. Pokud ale kupujete nový notebook, vyplatí se zvolit alespoň 16 GB RAM. Cenový rozdíl už totiž nemusí být tak výrazný, aby ospravedlnil kompromisy, které s sebou 8GB konfigurace přináší.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda