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Test notebooku s 8 GB RAM a Windows 11 na konci roku 2026. Už po spuštění systém sežere skoro polovinu paměti

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Po čistém startu Windows 11 na notebooku s 8 GB RAM jsme naměřili obsazených 3,5 GB, tedy 44 % celé kapacity, a to bez jediné spuštěné aplikace.
Notebook Dell

Notebook Dell

Zdroj: Andri Koolme / Creative Commons / CC BY
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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