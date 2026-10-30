I notebook s 8 GB RAM by měl být ještě použitelný. Windows 11 po aktualizaci 26H2 sežere o 1,7 GB méně paměti

Windows 11 verze 26H2, oficiálně označovaná jako Windows 11 2026 Update, je k dispozici od 29. září 2026. Microsoft 15. října zveřejnil konkrétní informace o tom, jak nová verze systému hospodaří s operační pamětí. Podle výrobce dokáže systém udržet v RAM až o 2 GB více aktivních dat, místo aby je musel odkládat na pomalejší disk. Na počítačích s 8 GB RAM nebo méně navíc ušetří přes 200 MB tím, že panel Widgetů nenačítá do paměti předem.
Rozdíl 1,7 GB, který se objevil v jednom nezávislém testu, proto nelze považovat za výsledek, kterého dosáhne každý. Měření provedl server
Windows Latest na notebooku s 8 GB RAM a na jiných sestavách se mohou výsledky lišit. Přesto jde o zajímavé zlepšení, díky kterému mohou být počítače s 8 GB paměti použitelnější pro prohlížení webu, práci s kancelářskými aplikacemi a další běžné úkoly. Co přesně Microsoft změnil a odkud úspora pochází
Práce na optimalizaci nezačala až v říjnu. Už 20. března 2026 šéf divize Windows Pavan Davuluri veřejně přiznal, že Microsoft potřebuje snížit základní spotřebu operační paměti. V květnu tým představil první konkrétní změny týkající se Widgetů: snížení jejich výchozích nároků na paměť, rychlejší uvolňování nepotřebných prostředků a omezení předběžného načítání na méně výkonných počítačích. Na konci července Davuluri zařadil optimalizaci paměti na počítačích s 8 GB RAM a více mezi čtyři priority, na které se chtěl tým zaměřit do konce roku.
Výsledkem je soubor dílčích úprav, nikoli jediná zásadní změna:
Widgety se na počítačích s 8 GB RAM nebo méně nenačítají do paměti předem, což přináší úsporu přes 200 MB. Efektivnější alokátor paměti snižuje režii při správě paměti v jádře systému. Optimalizace WinUI 3, Chromia a WebView2 omezuje spotřebu paměti u komponent, které využívá například prohlížeč Edge, panel Widgetů i další systémové prvky.
Microsoft zatím nezveřejnil podrobný rozpis úspor pro jednotlivé komponenty. V testovaném notebooku s 8 GB RAM však kleslo množství komprimované paměti z 324 MB na necelých 63 MB a velikost stránkovaného fondu paměti (Paged pool) se snížila z 633 MB na 299 MB. Jde o hodnoty, které lze sledovat přímo ve Správci úloh.
Jedno měření není univerzální pravidlo
Je důležité rozlišovat mezi oficiálními údaji Microsoftu a výsledky nezávislého testování. Microsoft v
oficiálním blogu výslovně upozorňuje, že skutečně dostupná paměť i výkon se liší podle konfigurace počítače a způsobu jeho používání. Tvrzení, že systém dokáže udržet v RAM „až o 2 GB více aktivních dat“, proto představuje maximální hodnotu, nikoli zaručený výsledek.
Nezávislý test serveru Windows Latest na jednom notebooku s 8 GB RAM přinesl po restartu následující výsledky:
Metrika Před 26H2 Po 26H2 In use 5,0 GB 3,3 GB Available 2,9 GB 4,6 GB Compressed 324 MB 62,7 MB Paged pool 633 MB 299 MB
Rozdíl 1,7 GB v obsazené paměti je v tomto testu skutečný, nelze jej však automaticky vztahovat na všechny počítače. Na jiné sestavě, zejména s odlišnými aplikacemi a službami běžícími na pozadí, může být zlepšení menší.
Autor testu také subjektivně zaznamenal svižnější přepínání mezi kartami v prohlížeči Chrome, tento dojem však nepotvrdil formálním benchmarkem. Microsoft vedle úspor paměti uvádí až o 20 % lepší odezvu v nabídce Start, Průzkumníku souborů, vyhledávání, nástroji Výstřižky, aplikacích Microsoft 365 a prohlížeči Edge.
Komu dává 8GB notebook ještě smysl, a komu už ne
V českých obchodech se notebooky s 8 GB RAM stále běžně prodávají. Na
Alze lze najít základní model s procesorem Intel N150, 8 GB RAM a 128GB úložištěm za 7 990 Kč. ASUS Vivobook 15 s 512GB SSD stojí 10 990 Kč a Lenovo V15 G5 IRL s podobnou výbavou 11 490 Kč. Takové ceny mohou být zajímavé pro studenty, kancelářské pracovníky nebo ty, kteří hledají druhý počítač do domácnosti.
Pořídit si dnes notebook s 8 GB RAM s představou, že vydrží bez problémů mnoho dalších let, je ale jiná věc. Kategorie Copilot+ PC, na kterou Microsoft sází v souvislosti s budoucností Windows a funkcemi umělé inteligence, vyžaduje nejméně 16 GB RAM. Počítače s menší pamětí proto nesplňují požadavky na tyto funkce, které jsou vyhrazené právě zařízením Copilot+ PC.
Výmluvný je i příklad samotného Microsoftu. Jeho Surface Laptop s 13palcovým displejem se v české spotřebitelské nabídce prodává s 16 GB RAM za 27 399 Kč. Výrobce tak u tohoto modelu nabízí vyšší kapacitu paměti, než jakou mají nejlevnější notebooky.
Cenový rozdíl mezi 8GB a 16GB konfigurací přitom nemusí být zanedbatelný, ale ani automaticky rozhodující. Lenovo V15 G5 IRL s 16 GB RAM stojí podle uvedených cen 17 990 Kč, tedy o 6 500 Kč více než srovnávaná 8GB varianta. Za příplatek uživatel získá dvojnásobnou kapacitu operační paměti a splní také paměťový požadavek pro kategorii Copilot+ PC. Samotných 16 GB ovšem nestačí: počítač musí splňovat i další hardwarové požadavky této kategorie.
Jak aktualizaci nainstalovat
Není nutné provádět čistou instalaci systému. Na zařízeních s Windows 11 24H2 nebo 25H2 se verze 26H2 instaluje prostřednictvím menšího aktualizačního balíčku označovaného jako enablement package. Instalace obvykle vyžaduje pouze jeden restart.
Aktualizaci lze vyhledat v nabídce Nastavení → Windows Update. Pokud chcete dostávat nejnovější aktualizace co nejdříve, zapněte volbu „Získávat nejnovější aktualizace, jakmile budou k dispozici“. Jakmile bude aktualizace pro vaše zařízení dostupná, zobrazí se možnost jejího stažení a instalace.
Podle informací platných k 21. říjnu 2026 Microsoft uváděl širokou dostupnost aktualizace. U některých zařízení však může instalaci dočasně blokovat známý problém s kompatibilitou.
Windows 11 26H2 nepřemění notebook s 8 GB RAM ve výkonnější zařízení vyšší třídy. Může mu ale uvolnit část operační paměti a poskytnout aplikacím větší prostor pro práci. U staršího nebo levnějšího počítače, který slouží především k prohlížení webu a psaní dokumentů, tak může jít o rozdíl mezi nepříjemně pomalým systémem a pohodlným každodenním používáním.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda