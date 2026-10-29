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Instagram chce konkurovat YouTube, začíná testovat dlouhá videa na šířku

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Instagram si pohrává s významnou novinkou ve videoformátu. Doposud se zaměřoval pouze na formát krátkých videí Reels, ale nyní se objevují informace o tom, že...
Instagram chce konkurovat YouTube, začíná testovat dlouhá videa na šířku

Instagram chce konkurovat YouTube, začíná testovat dlouhá videa na šířku

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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