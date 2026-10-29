Konec jedné aplikace: Samsung od prosince ruší službu Samsung News

Konec jedné aplikace: Samsung od prosince ruší službu Samsung NewsPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Konec jedné aplikace: Samsung od prosince ruší službu Samsung NewsZdroj: Samsung
Článek byl publikován 29.10.2026 15:58
Ani letošní rok nebude ošizen o verzi Neo v aktuální řadě Edge 70, neboť společnost Motorola si před...
Instagram si pohrává s významnou novinkou ve videoformátu. Doposud se zaměřoval pouze na formát krátkých...
OpenAI oznámilo rozšíření rodiny modelů GPT-6 o novinku GPT-6.1 Terra, která má nahradit dosavadní model...
Google začal omezovat modely v Gemini, což ve výsledku znamená, že za přístup k nejlepším modelům si musíte...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- VPN ve Windows 11 stále nefunguje a Microsoft to přiznal. Opravu, kterou slíbil v říjnu, vlastně nikdy nevydal
- Začíná se umělá inteligence bouřit? Agenti OpenAI sami vypnuli bezpečnostní dohled. Nikdo neví, jak se to stalo
- Falešný WhatsApp se dostal přímo do Google Play a půl milionu lidí si ho stáhlo. Ověřte si, jestli ho nemáte v telefonu
- Samsung přepracoval displej proti čumilům od základu. Lidé si stěžovali na rozmazaný obraz, tak mění celý hardware