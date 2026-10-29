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Sluchátka Buds Clip od OnePlus nabídnou dva měniče a výdrž až 40 hodin

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OnePlus rozšiřuje nabídku bezdrátových sluchátek a přichází s novým model Buds Clip. Od tohoto výrobce se jedná vůbec o první sluchátka, která přináší konstrukci typu...
Sluchátka Buds Clip od OnePlus nabídnou dva měniče a výdrž až 40 hodin

Sluchátka Buds Clip od OnePlus nabídnou dva měniče a výdrž až 40 hodin

Zdroj: GSMArena
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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