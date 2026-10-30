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Rusko šmíruje, jak může. Desítky milionů lidí nutí používat aplikaci Max, která tajně pořizuje snímky obrazovky a sleduje platby

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Přes 55 milionů registrací, povinná předinstalace na nových telefonech a forenzně prokázaná schopnost tajně snímat obsah obrazovky. To je MAX.
Ulice Moskvy, lidé s telefony

Ulice Moskvy, lidé s telefony

Zdroj: sovraskin / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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