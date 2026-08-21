Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Technici odklízejí zřícenou větrnou elektrárnu, další zařízení čeká kontrola

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Skupina techniků dnes od rána na poli u Potštátu na Přerovsku odstraňuje trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla na zem ve čtvrtek dopoledne. Byla součástí větrného parku se čtyřmi větrníky, který provozuje firma Vapol VTE. Potštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících tří větrných elektráren.
Technici na poli u Potštátu odstraňují trosky spadlé větrné elektrárny

Technici na poli u Potštátu odstraňují trosky spadlé větrné elektrárny

Zdroj: Hasiči Potštát
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Modrobílý expres poveze fanoušky Sigmy na derby v Ostravě. Začíná prodej jízdenek
Modrobílý expres poveze fanoušky Sigmy na derby v Ostravě. Začíná prodej jízdenek
Nebezpečná ke koupání. Hygienici vydali zákaz pro vodní nádrž Plumlov
Nebezpečná ke koupání. Hygienici vydali zákaz pro vodní nádrž Plumlov

Podle výsledků analýz došlo v uplynulých týdnech k navýšení výskytu nebezpečných sinic ve vodní nádrži...

Příliv okupačních sil a mrtvé město. Olomouc si připomíná 58 let od srpnové invaze
Příliv okupačních sil a mrtvé město. Olomouc si připomíná 58 let od srpnové invaze

Bolestné události začátku okupace 21. srpna 1968 si dnes po 58 letech připomínají lidé napříč Českou...

TIP NA VÝLET: Šplhání po skalách, lesy a rozhledna. To je Kamenný vrch u Šumperka
TIP NA VÝLET: Šplhání po skalách, lesy a rozhledna. To je Kamenný vrch u Šumperka

Výlet na Kamenný vrch u Šumperka zahrnuje náročnější stoupání, rozhlednu s krásnými výhledy, ale i malebné...

Řemeslníci pozor. Přerov hodlá přes noc zakázat parkování dodávek v ulicích
Řemeslníci pozor. Přerov hodlá přes noc zakázat parkování dodávek v ulicích

Stejně jako Olomouc a Prostějov chce i Přerov zakázat přes noc ve městě parkování dodávek, obytných a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.