Technici odklízejí zřícenou větrnou elektrárnu, další zařízení čeká kontrola

Větrná elektrárna stará 31 let s instalovaným výkonem 0,15 MW spadla u Potštátu ve čtvrtek dopoledne. Nikdo nebyl zraněn. Pád mohl podle policie způsobit silný vítr. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny a od začátku července byla mimo provoz. Její majitel vyčíslil škodu na 200 000 korun. Podle údajů České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) je to první pád větrníku v České republice.
„Jednáme s provozovatelem o tom, aby provedl kontrolu zbývajících tří elektráren,“ uvedl starosta Potštátu René Passinger. Zástupci firmy Vapol VTE prověrku stavu konstrukce elektráren městu přislíbili. Provést by ji měli pomocí ultrazvuku, který dokáže odhalit i případné skryté závady konstrukce. Kontrolu stožárů může provozovateli větrných elektráren nařídit stavební úřad, podotkl starosta.
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Martin Mikeska z Komory obnovitelných zdrojů energie sdělil, že tubus spadlé větrné elektrárny byl vysoký 30 metrů a lopatky měřily na délku 20 metrů, takže šlo o malou větrnou elektrárnu. Větrník vyrobila firma Bonus. „V lokalitě stojí ještě tři stejné větrné elektrárny, pro které se již připravuje důkladná kontrola,“ uvedl. Větrné elektrárny firmy Bonus nikde jinde v Česku nebyly. „Společnost Bonus ukončila jejich výrobu v roce 2005,“ dodal.
Při havárii se vyvrátil celý sloup větrné elektrárny a po nárazu na zem se rozbila turbína s lopatkami. Krátce po nehodě přijeli hasiči, museli ale počkat na provozovatele, který rozbitou větrnou elektrárnu odpojil od elektrické sítě. Hasiči poté trosky prozkoumali. „V prostoru technologie jsme nalezli nádrž s olejem, únik provozních kapalin se však nepotvrdil. Preventivně jsme okolí nádrže zajistili sorbentem,“ uvedli hasiči z Potštátu.
Událostí se zabývají také policisté. „V tuto chvíli postupujeme podle § 158 odstavce 1 trestního řádu, tedy činíme všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností, zdali byl spáchán trestný čin nebo jiné protiprávní jednání. Na základě shromážděných informací stanovíme další postup ve věci. V případě, že zjistíme, že je dáno podezření ze spáchání některého z trestného činu, zahájíme ve věci úkony trestního řízení,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.
Z údajů ČSVE vyplývá, že první ze čtyř větrných elektráren u Potštátu byla instalována v roce 2005 a poslední v roce 2011. Skutečné stáří větrníků je ale vyšší. Vachník v rozhovoru na sociálních sítích loni řekl, že například první dvě větrné elektrárny přivezl z Dánska, přičemž šlo o repasovaná zařízení. „Na dnešní poměry jsou to dětské větrníky, protože jsem postavil to, na co jsem měl peníze,“ uvedl Václav Vachník, jednatel společnosti Vapol VTE.
Havárie větrných elektráren jsou v Česku velmi ojedinělé. Loni v srpnu se v obci Karle na Svitavsku ulomila lopatka rotoru větrné elektrárny. Její část spadla na zem a elektrárna byla vyřazena z provozu. V Česku nyní vyrábí elektřinu více než 220 větrných elektráren. Nejvyšší instalovaná větrná elektrárna má stožár vysoký 138 metrů.