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Brněnský baseball přišel o legendu. Rudolf Drnec náhle zemřel na vodě v Rakousku

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Brněnskou baseballovou scénu zasáhla tragická zpráva. Ve věku 75 let náhle zemřel průkopník tohoto sportu a také zakladatel oddílu VSK Technik. Rudolf Drnec tým jako trenér a manžet dovedl k řadě úspěchů a mistrovských titulů.
Brněnský baseball přišel o legendu. Rudolf Drnec náhle zemřel na vodě v Rakousku

Brněnský baseball přišel o legendu. Rudolf Drnec náhle zemřel na vodě v Rakousku

Zdroj: Technika Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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