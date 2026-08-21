Brněnský baseball přišel o legendu. Rudolf Drnec náhle zemřel na vodě v RakouskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brněnský baseball přišel o legendu. Rudolf Drnec náhle zemřel na vodě v Rakousku
Další srpnový víkend je za dveřmi a s ním i spousta akcí v Brně i na celé jižní Moravě. Teploty se budou...
Psalo se 21. srpna 1968, když se ulice Brna probudily do nejtemnější kapitoly novodobých dějin. Do města...
Stačila krátká cesta k výdejnímu boxu a řidič dodávky v brněnských Medlánkách přišel o auto. Zloděj si...
Jižní Moravu ve čtvrtek odpoledne zasáhly bouřky se silným deštěm. Pomoc hasičů potřebovali zejména na...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →