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Možná nemáš krizi středního věku. Možná už jen nedokážeš dál ignorovat vlastní život

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Je ti čtyřicet pět a najednou ti vadí práce, kterou děláš patnáct let. Partnerova věta, nad kterou jsi dřív mávla rukou, tě vytáčí do nepříčetnosti. Zjišťuješ, že nechceš trávit další dovolenou stejně jako předchozích deset, a při pohledu do kalendáře tě napadne otázka, kterou sis dlouho zakazovala: A tohle už bude ono?
Možná nemáš krizi středního věku. Možná už jen nedokážeš dál ignorovat vlastní život

Možná nemáš krizi středního věku. Možná už jen nedokážeš dál ignorovat vlastní život

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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