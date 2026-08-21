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Babiččin trik na jablečný závin funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do náplně a těsto nikdy nerozmokne

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Znáte to. Závin vypadá při zavinování dokonale, ale po upečení má promáčený, […]
Babiččin trik na jablečný závin funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do náplně a těsto nikdy nerozmokne

Babiččin trik na jablečný závin funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do náplně a těsto nikdy nerozmokne

Zdroj: Extrafit.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

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