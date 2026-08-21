Lidé s nízkou emoční inteligencí často říkají tyhle 4 věty. Je to dokonale přesné

Když za každou cenu tvrdíme, že se nikdy nemýlíme
Pokud nám potřebné komunikační dovednosti scházejí, naše okolí si toho okamžitě všimne z reakcí na obtížné situace, tónu řeči a především z pravidelně používaných frází. Nedostatek emoční inteligence může podle klinické psycholožky naznačovat hned několik pojmů, např. není to moje vina / je to tvoje vina.
Vyhýbání se odpovědnosti za vlastní chyby bývá jedním z nejzřetelnějších znaků nízké emoční inteligence. Místo analýzy situace či omluvy za své pochybení přenášejí ti, kterých se to týká, odpovědnost na ostatní a často za tím stojí strach z neúspěchu nebo kulhavé sebevědomí.
Dalším takovým výrokem je věta typu „říkal jsem ti to“ nebo „zase jsem měl pravdu“, za níž obvykle stojí silná potřeba dominance. Člověk nutně nehledá řešení problému, ale především touží dokázat vlastní pravdu a nadřazenost.
Řídí nás obavy z odmítnutí a bolesti
Dvě prostá slova – nepotřebuji tě – se mohou na první pohled zdát jako projev nezávislosti, ve skutečnosti ale bývají součástí škodlivého obranného mechanismu. Zdůrazněním extrémní autonomie se člověk s nízkou emoční inteligencí může izolovat od ostatních a zároveň chránit před možným odmítnutím nebo emoční bolestí. Paradoxně ti, kdo tento výraz často opakují, silně požadují pozornost a uznání od okolí. Jejich výroky ztěžují budování blízkosti a důvěry. Nikdo však takto nejedná bezdůvodně, že?
„Přeháníš to,“ nebo „děláš problém z ničeho“ a podobné formulace pak nasvědčují znevažování pocitů druhých a mohou být známkou nedostatku empatie. Když někdo sdílí své obavy a smutek, je důležité mu naslouchat a snažit se ho pochopit. Místo toho ale méně inteligentní člověk snadno prohlásí, že ony pocity jsou iracionální nebo přemrštěné. Tím se vyhne rozhovoru vyžadujícímu empatii a zároveň uzavře obtížné téma.
Co dalšího dělávají lidé s nízkou emoční inteligencí
Pravidelné používání určitých výrazů je vlastně jen špičkou ledovce. Tito lidé vykazují řadu dalších rysů, které ztěžují navazování trvalých a vyvážených vztahů. Během rozhovoru např. nevěnují dostatek pozornosti druhému a raději rychle přesouvají téma na sebe. Reagují impulzivně, mohou mít nízkou toleranci k frustraci, takže dochází k výbuchům hněvu, urážkám nebo pasivně-agresivnímu jednání.
Těžko přijímají kritiku, zpětnou vazbu si často interpretují jako osobní útok a okamžitě začnou být defenzivní. Také mívají problém vyjádřit vlastní pocity. Snažte se být otevření vůči pohledům ostatních, převezměte odpovědnost za své činy a rozvíjejte empatii. Meditace pomáhá zlepšit sebeuvědomění a lépe ovládat emoce. Vedení a podporu vám může vždycky nabídnout i terapeut.
Zdroje článku: blikk.hu, healthline.com, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková