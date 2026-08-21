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Obránce Hovorku udivil Rulík: Jeho rozhodnutí jsem respektoval, ale nic mi neřekl

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Mikuláš Hovorka odehrál průlomovou sezonu v zámoří, poprvé naskočil do NHL a podepsal novou smlouvu s Floridou. Na mistrovství světa 2026 ale nejede.
Obránce Hovorku udivil Rulík: Jeho rozhodnutí jsem respektoval, ale nic mi neřekl

Obránce Hovorku udivil Rulík: Jeho rozhodnutí jsem respektoval, ale nic mi neřekl

Zdroj: Český olympijský tým
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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