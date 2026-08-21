Obránce Hovorku udivil Rulík: Jeho rozhodnutí jsem respektoval, ale nic mi neřekl

Příběh českého obránce z organizace Florida Panthers má letos dvě protichůdné kapitoly. Ta klubová se čte jako vzestup: čtyři starty v NHL, 57 zápasů a 18 bodů na farmě v Charlotte, kvalifikační nabídka a nový kontrakt. Ta reprezentační skončila tiše a bez vysvětlení. Trenér Radim Rulík ho po Beijer Hockey Games ve Švédsku vyřadil z nominace na šampionát, aniž by Hovorkovi osobně sdělil proč. Ve svém následném vyjádření Hovorka naznačil, že rozhodnutí respektoval, ale žádné konkrétní zdůvodnění nedostal.
Škrt bez vysvětlení
Hovorka patřil do kádru pro závěrečnou zastávku Euro Hockey Tour. Rulík ho na
Beijer Hockey Games 2026 vzal jako jednu ze dvou posil z floridské organizace. Turnaj ve Švédsku měl být posledním sítem před mistrovstvím světa. Hovorka jím neprošel, stejně jako obránci Zábranský a Pyrochta.
Když Rulík
zveřejnil finální nominaci na MS, k jednotlivým škrtům se příliš nevyjadřoval. U podobných případů používal stručnou formulaci: „nevešel se.“ Obecně mluvil o bruslení pro velké hřiště, mentální odolnosti, chemii v obranných dvojicích, konstantní výkonnosti a progresu během celé sezony Euro Hockey Tour. Žádné z těchto kritérií ale veřejně nepřiřadil přímo k Hovorkovi.
Právě tady vzniká komunikační vakuum, které je na celém příběhu nejzajímavější. Rulík v minulosti sám popisoval, že s nevybranými hráči vedl krátké osobní pohovory a některým důvody sdělil. Jestli se tak stalo i v Hovorkově případě, veřejně doložit nelze. Výsledek je ale jasný: hráč, který měl za sebou nejlepší sezonu kariéry, odjel domů bez turnaje a bez odpovědi.
Sezona, která mluvila čísly
Hovorkův ročník 2025/26 v Charlotte Checkers vypadá na papíře jednoznačně. V 57 zápasech nasbíral 18 bodů a stal se třetím nejproduktivnějším obráncem týmu. Pro srovnání: předchozí sezonu odehrál 60 zápasů za pouhých 10 bodů a sám přiznával, že tehdy ani nenaskakoval do každého utkání.
Posun v číslech:
Ukazatel 2024/25 2025/26 Zápasy (AHL) 60 57 Body 10 18 Body na zápas 0,17 0,32
K tomu přibyly čtyři starty v NHL, Hovorkovy vůbec první. V rozhovoru pro Český hokej mluvil o tom, že letos pravidelně dostával přes dvacet minut na ledě. Minutáž, produktivita, debut v nejlepší lize světa. Těžko říct, co víc mohl pro reprezentační pozvánku udělat.
Florida si ho drží, a to je podstatnější signál
Zatímco reprezentační dveře se zavřely, ty klubové zůstaly otevřené. Florida postupovala ve dvou krocích: 29. června 2026 dala Hovorkovi kvalifikační nabídku, 22. července ho
podepsala na novou jednoletou dvoucestnou smlouvu.
Smluvní struktura se oproti předchozímu entry-level kontraktu změnila ve třech rovinách. Délka klesla ze dvou let na jeden rok. Typ se posunul z nováčkovské smlouvy na standardní dvoucestnou dohodu s omezeným volným hráčstvím. A peníze? NHL část mírně klesla z 950 tisíc dolarů (cap hit) na 850 tisíc, ale AHL mzda stoupla z 82 500 na 100 tisíc dolarů. Nová smlouva navíc obsahuje garantovaných 150 tisíc dolarů, pojistku, která říká: počítáme s tebou.
Podle nás je tohle důležitější signál než jedno reprezentační vyřazení. Organizace, která otevřeně cílí na Stanley Cup, si nepodržuje hráče ze sentimentu. Hovorka je pro Floridu reálný kandidát na roli sedmého obránce nebo prvního náhradníka z farmy, pravák s velkou postavou, který umí hrát minuty.
Co musí přijít dál
Boj o NHL kádr se začne lámat nejpozději ve druhé polovině září. Florida oznámila čtyři přípravné zápasy na 20., 22., 24. a 26. září 2026. Právě příprava a následné škrty ukážou, jestli Hovorkův růst z minulé sezony nebyl jednorázový výstřel.
Co konkrétně potřebuje předvést? Udržet vysokou minutáž a stabilitu v Charlotte, navázat na ofenzivní posun, a hlavně přesvědčit trenéry, že jeho rozhodování a tempo obstojí i proti NHL presingu. Pokud to dokáže, vrátí se do reprezentačního okruhu přirozeně, ne jako hráč, kterého Rulík jednou přehlédl, ale jako bek s reálnými NHL starty a jasnou klubovou trajektorií.
Jedno vyřazení z nominace kariéru nedefinuje. Nová smlouva s Floridou a čtyři zápasy v nejlepší lize světa ano.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek