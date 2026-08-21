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Samec z Liberce přijel na námluvy. V Safari Parku pomáhá zachránit vzácný druh

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Na planetě jich zbývají už jen desítky, a tak je každé randění extrémně sledovanou událostí. Liberecká zoo vyslala svého chovného samce osla somálského do Safari Parku Dvůr Králové. Po úspěšné loňské návštěvě má tentokrát okouzlit další klisny a pomoci zachránit jeden z nejohroženějších druhů světa.
Kriticky ohrožený milovník v akci: Zoo Liberec poslala svého samce do Safari Parku

Kriticky ohrožený milovník v akci: Zoo Liberec poslala svého samce do Safari Parku

Zdroj: Simona Jiřičková / SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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