Případy mimořádné Marty přivítají novou postavu. S hlavní hrdinkou bude mít nečekaný vztah

Případy mimořádné Marty
se staly v uplynulých dvou sériích další z mnoha kriminálních jistot Novy, jež vděčně naplňovaly atributy lehké oddychové kriminálky. Kriminální zápletky se dařilo efektivně kombinovat s humorem a diváky bavila také skvělá chemie mezi živelnou Dykovou
a správně odměřeným a chladným Romanem Zachem
v roli kapitána Kreinera. Seriál se těšil vysoké popularitě, druhou sérii sledovalo přes 900 tisíc diváků a i aktuální letní reprízy patří mezi nejsledovanější seriály týdne. Je tedy jasné, že pomalu se blížící třetí sezóna má také nakročeno k velkému úspěchu.
Tvůrci nepřekvapivě lákají na dosud nejzábavnější řadu, v níž se podle režiséra Tomáše Pavlíčka povedlo dosud nejlépe namixovat dohromady kriminální zápletky s humorem, který k Martě neodmyslitelně patří. „Výhodou dalších řad je, že můžeme přesněji ladit a rozvíjet to, co na seriálu funguje, a dovolím si říct, že třetí řada je zatím naše nejnadupanější a nejvtipnější,“ říká kreativní producentka TV Nova Iva K. Jestřábová.
Marta tak sice na konci minulé řady z policejního týmu odešla, čeká ji ale samozřejmě správně zábavný návrat a tentokrát ji a staré známé čeká vyšetřování v prostředí věznice, sídlištního drogového gangu, v ášramu i na lékařské fakultě. Pro Martu navíc bude nová řada tou nejosobnější. Její pouto s Kreinerem bude zase o něco komplikovanější a promluví do něj také kapitánova přítelkyně Eva (Jana Plodková), zároveň ale bude Marta řešit problémy se svým otcem, nenapravitelným podvodníkem Štefanem (Bolek Polívka), s nímž se dostane do obrovského maléru.
A do toho jí zamotá hlavu nováček týmu Vojta Hampl. Mladý policista v podání talentovaného Matěje Šumbery se pro Martu stane nečekanou oporou, k níž si vybuduje blízké pouto. „Děje se tam určitě něco, co má nakročeno k tomu být vztah, ovšem jak to nakročení dopadne a co na to Kreiner, to bude muset divák vidět,“ láká na nováčka režisér Pavlíček. Zdá se zkrátka, že se tu pro fanoušky rýsuje postava, která by mohla zamávat vztahy uvnitř týmu, zejména mezi oblíbenou dvojicí. Jak moc zamotá Hampl Martě hlavu, se dozvíme během podzimní televizní sezóny.
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Zdroj: TV Nova