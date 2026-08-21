Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Případy mimořádné Marty přivítají novou postavu. S hlavní hrdinkou bude mít nečekaný vztah

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Seriálový podzim je za dveřmi a televize Nova v něm kromě novinky Boží plán hodlá spoléhat na návraty prověřených kriminálních hitů. Mezi ně patří i divácky oblíbené Případy mimořádné Marty se svéráznou vyšetřovatelkou v podání Tatiany Dykové. Chytlavý mix kriminálky a komedie se za několik týdnů vrátí s třetí řadou a láká na ještě komplikovanější osobní vztahy, jimiž zřejmě zamává také nováček policejního týmu.
Případy mimořádné Marty přivítají novou postavu. S hlavní hrdinkou bude mít nečekaný vztah

Případy mimořádné Marty přivítají novou postavu. S hlavní hrdinkou bude mít nečekaný vztah

Zdroj: Kinobox.cz
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinovýhled: Kina rozezpívá Chica Checa. Strašit budou démoni z Insidious
Kinovýhled: Kina rozezpívá Chica Checa. Strašit budou démoni z Insidious
Brad Pitt a věrný pes v dojáku roku? V srdci divočiny láká na strhující boj o přežití
Brad Pitt a věrný pes v dojáku roku? V srdci divočiny láká na strhující boj o přežití

Brad Pitt a jeho pes bojují o život v rozlehlých lesích. Trailer snímku V srdci divočiny (Heart of the...

Kinobox Daily: Rudišova kultovní kniha ožila na plátně. Vychutnejte si českou Národní třídu
Kinobox Daily: Rudišova kultovní kniha ožila na plátně. Vychutnejte si českou Národní třídu

Národní třída režiséra Štěpána Altrichtera je černohumorné drama natočené podle novely Jaroslava Rudiše....

Blíží se návrat Jacka Sparrowa? Johnny Depp už oficiálně jedná o návratu k Pirátům z Karibiku
Blíží se návrat Jacka Sparrowa? Johnny Depp už oficiálně jedná o návratu k Pirátům z Karibiku

Dnešek si zapamatujeme jako den, kdy nám svitla naděje na návrat kapitána Jacka Sparrowa. Disney totiž dle...

Tom Hardy ve spirále smrti. Druhá Země gangů útočí krvavým i zábavným trailerem
Tom Hardy ve spirále smrti. Druhá Země gangů útočí krvavým i zábavným trailerem

První řada Země gangů si získala slušnou fanouškovskou základnu a ukázala, že Guy Ritchie dokáže...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.