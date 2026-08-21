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Zemědělec chce pro rodinnou farmu postavit větrnou elektrárnu, obec to odmítla

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Soukromý zemědělec ze Železného Újezdu na jižním Plzeňsku chce postavit na farmě 35 metrů vysokou větrnou elektrárnu pro potřeby svého podnikání. Obec Čížkov, pod kterou spadá, ale změnila územní plán a stavbu větrníků plošně zakázala. Novinářům to potvrdil Radek Sochor z rodinného statku Zlatá kráva, který chtěl elektrárnu stavět. Obec větrníky odmítá kvůli obavě z narušení krajinného rázu.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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