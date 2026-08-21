Brad Pitt a věrný pes v dojáku roku? V srdci divočiny láká na strhující boj o přežitíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brad Pitt a věrný pes v dojáku roku? V srdci divočiny láká na strhující boj o přežití
Národní třída režiséra Štěpána Altrichtera je černohumorné drama natočené podle novely Jaroslava Rudiše....
Dnešek si zapamatujeme jako den, kdy nám svitla naděje na návrat kapitána Jacka Sparrowa. Disney totiž dle...
První řada Země gangů si získala slušnou fanouškovskou základnu a ukázala, že Guy Ritchie dokáže...
Jedním ze dvou českých zástupců v Hlavní soutěži karlovarského festivalu bylo letos nové rodinné drama...
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