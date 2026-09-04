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Stačí pár listů. Bylinky zefektivní skladování brambor

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Už máte sklizeny brambory? Nejspíše ano a možná očekáváte druhou sklizeň, pokud jste ranou odrůdu brambor vysadili i v srpnu. Skladování brambor má nepochybně svá specifika a je třeba se soustředit na to, aby brambory vydržely v čerstvém stavu co možná nejdelší dobu. V případě nevhodného uskladnění se nejčastěji setkáme s plísní, případně také s předčasným a přílišným klíčením brambor. Zabránit těmto nepříjemnostem lze nejen dodržením správných pravidel, ale také přidáním dvou obyčejných bylinek.
Bobkový list a brambory

Bobkový list a brambory

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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