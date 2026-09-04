Stačí pár listů. Bylinky zefektivní skladování brambor

Už máte sklizeny brambory? Nejspíše ano a možná očekáváte druhou sklizeň, pokud jste ranou odrůdu brambor vysadili i v srpnu. Skladování brambor má nepochybně svá specifika a je třeba se soustředit na to, aby brambory vydržely v čerstvém stavu co možná nejdelší dobu. V případě nevhodného uskladnění se nejčastěji setkáme s plísní, případně také s předčasným a přílišným klíčením brambor. Zabránit těmto nepříjemnostem lze nejen dodržením správných pravidel, ale také přidáním dvou obyčejných bylinek.
Stačí bobkový list či máta
Důvodů je hned několik. Bobkový list se vyznačuje obsahem aromatických látek a éterických olejů. Máta je typická velmi osvěžující vůní, která je velmi silná a nos nám často doslova protáhne. Při skladování brambor jsou tyto bylinky vynikající, protože vytvoří nepříznivé prostředí pro mnohé mikroorganismy a také škůdce.
Dokonalé vytřídění brambor
Tím bychom měli nepochybně začít. Odstraníme veškeré nahnilé nebo lehce zplesnivělé hlízy. Stejně tak do sklepa nepatří ani zelené brambory, případně nazelenalé hlízy. Jeden zkažený brambor dokáže negativně ovlivnit všechny, které jsou v jeho okolí. Vlhké hlízy je nutné nechat pořádně vyschnout.
Správné nádoby pro uskladnění
Ideální jsou dřevěné bedničky, které nejsou uzavřené. Brambory musí dýchat a cirkulující vzduch je pro ně ideální. Pozor na uzavřené plastové nádoby, které doslova podporují hnilobu a plísně. Ideální je brambory nevrstvit. Máte-li více bedniček a prostoru, není co řešit.
Máta: Foto Radek Štěpán
Přidání zmíněného koření
Ideální je na dno nádoby rozložit několik větviček sušené máty nebo bobkového listu. Pár jich lze vložit i přímo mezi brambory. Důležité je, aby bylinky pustily své aroma éterické oleje. Brambory by pak měly vydržet celou zimu až do jara.
Tip: Pěstovali jsme brambory ve vacích. Úroda byla solidní.
Tma, chlad a pravidelná kontrola hlíz
Brambory by měly být uskladněny na tmavém a chladném místě. Světlo totiž podporuje zelenání hlíz. Teplota v místnosti by se měla pohybovat mezi 2 až 4 °C. Nezapomínejte ani na pravidelnou kontrolu hlíz a odstranění těch zkažených.
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Náhledové foto a fotogalerie: Radek Štěpán
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