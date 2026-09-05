Pavel Nový unikl smrti jen o vlásek: Po útoku komára skončil v kómatu a znovu se učil chodit

Pavel Nový unikl smrti jen o vlásek: Po útoku komára skončil v kómatu a znovu se učil choditPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pavel Nový se nakonec ze všeho dostal
Život na očích veřejnosti přináší obrovskou popularitu, ale zároveň si vybírá svou daň v podstatě v nulovém...
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Vítězka druhé série soutěže Zrádci a vrchní komisařka Policie ČR Věra Kirchnerová se stala kmotrou knihy Už...
Herečka Alice Bendová (52) se rozhodla pro výraznou změnu. Po velkém úbytku váhy podstoupila dlouho...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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