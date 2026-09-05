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Pavel Nový unikl smrti jen o vlásek: Po útoku komára skončil v kómatu a znovu se učil chodit

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Pavel Nový slaví 78. narozeniny a patří k hercům, které život rozhodně nešetřil. Obyčejné bodnutí komára se pro něj změnilo v boj o život, po němž následovalo kóma, invalidní vozík a dlouhé měsíce rehabilitací. Přesto se dokázal vrátit na nohy i před diváky a svůj děsivý zážitek dnes popisuje s humorem, který je mu vlastní.
Pavel Nový se nakonec ze všeho dostal

Pavel Nový se nakonec ze všeho dostal

Zdroj: herminapress
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