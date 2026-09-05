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Odborníci zjišťují, jak úpravy Svratky podél náplavky v Brně prospěly rybám

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Jak úpravy řeky Svratky podél brněnské náplavky prospěly rybímu plůdku, chtějí zjistit odborníci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Ve čtvrtek ráno proto začali s podběráky řeku procházet, na 30 různých místech ryby odlovili, určí jejich druh a spočítají je. Svratka podél náplavky po úpravě podle vědeckého pracovníka Luďka Šlapanského lépe simuluje přirozený tok. Je tedy šance, že se tam začnou přirozeně rozmnožovat původní druhy ryb, například parma obecná nebo jelec tloušť, řekl novinářům.
Odborníci zjišťují, jak úpravy Svratky podél náplavky v Brně prospěly rybám

Odborníci zjišťují, jak úpravy Svratky podél náplavky v Brně prospěly rybám

Zdroj: Michal Štastný, Brno-střed
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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