Z pražského letiště můžete odletět do několika nových destinací. Ceny letenek padají velmi nízko

Jednou z destinací, kde se výběr výrazně rozšíří, je sicilské Palermo. Na trase z Prahy se potkají Ryanair a Wizz Air, což může být pro cestující dobrou zprávou nejen kvůli většímu počtu termínů, ale také kvůli konkurenci mezi dopravci. Wizz Air zahajuje svou linku 6. září 2026 a během zimní sezony počítá se čtyřmi lety týdně. Spojení nabídne rovněž Ryanair. Palermo se tak stává zajímavou možností pro ty, kteří chtějí i v chladnější části roku zamířit na jih Evropy bez přestupování. Ceny se liší podle konkrétního dne a předstihu rezervace. U Wizz Air bylo možné najít zimní termíny přibližně od 850 korun, Ryanair měl například lednové lety od zhruba 1075 korun. Částky se ale u nízkonákladových společností průběžně mění a stejná cesta může během několika dnů stát výrazně více nebo méně.
Další změna se týká Turína. Přímé spojení s piemontskou metropolí se vrací po období, kdy na trase pravidelný dopravce chyběl. Ryanair má zahájit provoz 19. prosince 2026 a Wizz Air se přidá 16. ledna 2027, což potvrzuje také aktuální přehled pražského letiště. Obě společnosti zatím počítají s jedním letem týdně. Turín přitom nemusí lákat pouze zájemce o samotné město. V zimě může sloužit také jako výchozí bod při cestě do alpských oblastí severní Itálie. První zveřejněné ceny začínaly přibližně na 700 korunách u Wizz Air a kolem 1335 korun u Ryanairu. Itálie obecně patří mezi země s velmi hustým přímým spojením z Prahy a nabídka se dál rozšiřuje. Pro zimní sezonu navíc přibude například samostatná sezonní linka do Bolzana, která začne létat v prosinci.
Zajímavé nabídky však nejsou omezené pouze na Itálii. Mezi cenově nejvýraznější patří novější spojení z Prahy na letiště East Midlands ve Velké Británii. V době kontroly nabídky bylo možné narazit na jednosměrnou letenku za 16 eur, tedy přibližně 387 korun. Nízké ceny se objevují také u spojů do Říma, Milána, Kodaně nebo Tirany, kde se u vybraných termínů dostávají základní tarify pod hranici tisíce korun. Pro cestující, kteří nejsou vázáni na konkrétní datum, bývají zajímavé zejména lednové a únorové týdny mimo školní prázdniny. Právě tehdy může být poptávka nižší a dopravci upravují ceny podle aktuálního zaplnění letadel. Nejnižší částky proto není vhodné považovat za pevný ceník. Mění se průběžně a u nízkonákladových aerolinek může konečnou cenu ovlivnit také zvolený termín a doplňkové služby.
Zdroje: prg.aero