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Howard Carter našel Tutanchamonovu hrobku, protože na mladého a nemocného faraona dějiny zapomněly

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Fascinující objev hrobky faraona Tutanchamona, jehož dveře byly po tisíce let zapečetěny. Cenný poklad pro historiky, věhlas pro Howarda Cartera a i seslání kletby na toho, kdo naruší faraonův klid.
Howard Carter našel Tutanchamonovu hrobku, protože na mladého a nemocného faraona dějiny zapomněly

Howard Carter našel Tutanchamonovu hrobku, protože na mladého a nemocného faraona dějiny zapomněly

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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