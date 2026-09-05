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Zdeněk Izer slaví 60 let. Začínal za stokorunu a cigarety kupoval na dluh, dnes už by se do televize nevrátil

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Zdeněk Izer slaví šedesáté narozeniny a užívá si vyprodaná divadelní představení. Bavič prozradil důvody odchodu z televize i detaily sporu s kolegou.
Zdeněk Izer v létě 2026

Zdeněk Izer v létě 2026

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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