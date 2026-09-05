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Kdo zalévá zahradu odpoledne nebo večer, dělá chybu, která ničí kořeny a živí plísně. Zkušení zahradníci vědí proč

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Zálivka by měla být promyšlenou a pečlivě naplánovanou činností – nikoli něčím, co se jen rutinně odbývá. Například ta ranní má mnohé výhody.
Ranní zálivka se vyplatí, rostliny ji absorbují mnohem efektivněji

Ranní zálivka se vyplatí, rostliny ji absorbují mnohem efektivněji

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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