Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

FOTO: Jihlavské náměstí zdobí moderní i historické traktory. Slaví se dožínky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Konec léta a letošní úroda se dnes slaví na náměstí v Jihlavě. Den plný tradic, hudby a řemeslných prací láká davy návštěvníků. Řada z nich také navštíví komentované prohlídky jihlavských památek.
FOTO: Jihlavské náměstí zdobí moderní i historické traktory. Slaví se dožínky

FOTO: Jihlavské náměstí zdobí moderní i historické traktory. Slaví se dožínky

Zdroj: Jihlavské náměstí zdobí moderní i historické traktory. Slaví se dožínky
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Mladý cizinec za volantem kamionu jel po dálnici s více než promile alkoholu
Mladý cizinec za volantem kamionu jel po dálnici s více než promile alkoholu
Inteligentní navigace bude řidičům v Jihlavě radit, kde je volné parkovací místo
Inteligentní navigace bude řidičům v Jihlavě radit, kde je volné parkovací místo

Hejtmanství chystá v souvislosti s výstavbou parkovacího domu u nemocnice inteligentní parkovací navigaci....

Bezdomovec v Jihlavě zapíral totožnost. Policie hledala odpověď po celé Evropě
Bezdomovec v Jihlavě zapíral totožnost. Policie hledala odpověď po celé Evropě

Nezvyklý případ museli řešit v úterý 1. září policisté v Jihlavě, kteří si museli na pomoci přivolat hlídku...

Z Jihlavy do Afriky odjelo 50 kol. Do Gambie poputují přes věznici v Heřmanicích
Z Jihlavy do Afriky odjelo 50 kol. Do Gambie poputují přes věznici v Heřmanicích

Jihlava se už několik let zapojuje do projektu Kola pro Afriku. Tentokrát školákům z Gambie z krajského...

Řidička BMW bourala na parkovišti u jihlavské nemocnice. Narazila do květináče
Řidička BMW bourala na parkovišti u jihlavské nemocnice. Narazila do květináče

Naštěstí bez zranění se obešla středeční dopravní nehoda, k níž došlo před 14. hodinou na hlavním...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.