FOTO: Jihlavské náměstí zdobí moderní i historické traktory. Slaví se dožínkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTO: Jihlavské náměstí zdobí moderní i historické traktory. Slaví se dožínky
Hejtmanství chystá v souvislosti s výstavbou parkovacího domu u nemocnice inteligentní parkovací navigaci....
Nezvyklý případ museli řešit v úterý 1. září policisté v Jihlavě, kteří si museli na pomoci přivolat hlídku...
Jihlava se už několik let zapojuje do projektu Kola pro Afriku. Tentokrát školákům z Gambie z krajského...
Naštěstí bez zranění se obešla středeční dopravní nehoda, k níž došlo před 14. hodinou na hlavním...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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