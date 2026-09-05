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Ostře sledované vlaky: Neckářův honorář, odmítnutí role kvůli razítkovací scéně a tlak na vzdání se Oscara

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Vznik oceňovaného snímku Ostře sledované vlaky poznamenaly velké herecké rošády a vážné zranění. Zisk zlatého Oscara navíc doprovázel neuvěřitelný zmatek.
Ostře sledované vlaky

Ostře sledované vlaky

Zdroj: FOTO:Jiří Stach, distr. AMC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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