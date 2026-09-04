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Zelené papriky nemusíte sklízet zelené: Kdy se vyplatí počkat

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Jak je to se sklizní zelených paprik? Rozhodně není nutné sklízet všechny plody ve chvíli, kdy dosáhnou zelené velikosti. U mnoha odrůd se v závěru sezony vyplatí ještě chvíli počkat. Paprika může změnit barvu, zesládnout a získat výraznější chuť. Rozhodující je počasí a konkrétní odrůda.
Papriky

Papriky

Zdroj: Foto: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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