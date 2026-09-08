Stačí papírový ubrousek a v obchodě hned poznáte, jestli vám džíny zničí zbytek prádla

Ne každý ví, že ošacení z džínoviny dříve sloužilo výhradně jakožto pracovní oděv. V dnešní době se totiž nachází v téměř každé skříni,
jelikož bývá součástí mnoha moderních outfitů. Časté jsou zejména džíny nejrůznějších střihů a odstínů. U těch může ovšem nastat jeden poněkud závažný problém, kterým je pouštění barvy při praní. Sledujte pozorně každý detail
I když vás to může překvapit, k této patálii často dochází i u značkového oblečení. Existují ale hned dva způsoby, pomocí kterých
barvící džíny zaručeně poznáte ještě v prodejně. Prvním z nich je sledování štítků a popisků na šatstvu. Na těch bývá občas uvedena informace o tom, že džínovina pouští barvu a máte ji vkládat do pračky pouze s oděvy podobných odstínů. Nezapomeňte si sbalit kapesníčky
Pokud se na oblečení nenachází žádný štítek, je třeba přikročit k druhému opatření. To spočívá v použití papírového ubrousku, kterým silně přetřete vámi vybranou látku. To že džíny barví poznáte ve chvíli, kdy
na kapesníčku zůstane malá skvrna světle modré barvy. Větší účinnosti této metody se dočkáte, pokud ubrousek mírně navlhčíte (samozřejmě v případě, že vám to situace dovolí). Zdroj fotografie: Depositphotos
I přes všechna preventivní opatření se přece jen může stát, že si domů přinesete jedny barvící džíny. Pokud jsou světlé, tak tento problém vyřešíte skrze vyprání odbarvovačem. V případě zakoupení džínoviny tmavších odstínů
vám skvěle pomůže ocet. Práce s ním je nadmíru jednoduchá. Stačí, když jeden šálek této potravinářské přísady přidáte do pračky. Uvidíte, že pouštění barvy bude minulostí. Pozor na vytahání látky
Alternativou je také použití fixátoru, který barvivo zafixuje v látce. Ten ovšem na rozdíl od octa nemá žádné desinfekční účinky. Pokud se přece jenom bojíte, že džíny budou stále barvit,
uchylte se k jejich praní v ruce. K tomu budete potřebovat pouze vodu, mýdlo a prostor (např. vanu). Vyhněte se aplikaci aviváže. Po té je džínovina náchylnější k vytahání.
Jaké další metody pro fixaci barev oblečení znáte?
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Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz