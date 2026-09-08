Motorola z roku 1983 se prodává za 100 000 Kč. Tři další telefony ze šuplíku mají podobnou cenuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Motorola z roku 1983 se prodává za 100 000 Kč. Tři další telefony ze šuplíku mají podobnou cenu
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