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Motorola z roku 1983 se prodává za 100 000 Kč. Tři další telefony ze šuplíku mají podobnou cenu

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Pokud máte doma některý z těchto telefonů, sběratelé vám za něj utrhnou ruce. Vydělat můžete klidně i přes sto tisíc korun.
Motorola z roku 1983 se prodává za 100 000 Kč. Tři další telefony ze šuplíku mají podobnou cenu

Motorola z roku 1983 se prodává za 100 000 Kč. Tři další telefony ze šuplíku mají podobnou cenu

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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