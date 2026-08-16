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Domácí odpuzovač myší. Stačí pár kapek a jsou pryč

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Dennívýzva
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Když doma nebo na zahradě potkáte myš, nejde rozhodně o žádné příjemné setkání a návštěvu, kterou byste u vás chtěli mít. I proto je ideální zamyslet se nad tím, jakým způsobem ji případně vyhnat pryč. Existuje samozřejmě spousta různých kupovaných přípravků a pastí. Přesto ale lze doma připravit elixír, který hlodavci opravdu nemusí a díky němuž je zaručeně vyženete. My se proto na takový odpuzovač myší a jeho přípravu podíváme mnohem podrobněji v tomto článku.
Myš

Myš

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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