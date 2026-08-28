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Ostravar Aréna mění po deseti letech název. Hlavní partner zůstává

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Ostravar Aréna mění svůj název. Hala, která je domovem hokejových Vítkovic se nově jmenuje Mustang Aréna. Hlavním partnerem dále zůstává pivovar Ostravar, který během letních měsíců také modernizoval technologie pro čepování piva a rozšířil počet výčepních míst.
Ostravar Aréna mění po deseti letech název. Hlavní partner zůstává

Ostravar Aréna mění po deseti letech název. Hlavní partner zůstává

Zdroj: Statutární město Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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