Hroznové víno: Jak poznat správný čas na sklizeň

Možná si myslíte, že poznat, kdy je hroznové víno zralé, je velice jednoduché. Vidíte, že bobule jsou plnější na pohled, získávají svou typickou barvu odrůdy a při jemném stisknutí lehce pruží. Pokud ale patříte mezi začátečníky, nemusí to být úplně jednoznačné. Tady vám pak pomůže samotná chuť bobulí. Pokud už jsou sladké a šťavnaté, je nejvyšší čas. U barevných odrůd si všimněte také slupky – například modré a fialové hrozny by měly mít sytý odstín, zatímco bílé odrůdy se často mění do zlatavějších tónů. Zralost ale nepřichází u všech odrůd současně, takže se vyplatí několik dní pozorovat, jak se hrozny vyvíjejí.
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