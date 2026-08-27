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Hroznové víno: Jak poznat správný čas na sklizeň

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Možná si myslíte, že poznat, kdy je hroznové víno zralé, je velice jednoduché. Vidíte, že bobule jsou plnější na pohled, získávají svou typickou barvu odrůdy a při jemném stisknutí lehce pruží. Pokud ale patříte mezi začátečníky, nemusí to být úplně jednoznačné. Tady vám pak pomůže samotná chuť bobulí. Pokud už jsou sladké a šťavnaté, je nejvyšší čas. U barevných odrůd si všimněte také slupky – například modré a fialové hrozny by měly mít sytý odstín, zatímco bílé odrůdy se často mění do zlatavějších tónů. Zralost ale nepřichází u všech odrůd současně, takže se vyplatí několik dní pozorovat, jak se hrozny vyvíjejí.
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Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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