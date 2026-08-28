Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Přehlídka největších hollywoodských legend: ČT2 dnes ve 22:10 vytáhne brilantní kriminální klenot

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Představte si idylický anglický venkov roku 1953, kam znenadání vtrhne nablýskaný, ale krutý svět hollywoodské smetánky. Stačí však jedno slavnostní odpoledne, jeden otrávený koktejl a maska luxusu padá.
Přehlídka největších hollywoodských legend: ČT2 dnes ve 22:10 vytáhne brilantní kriminální klenot

Přehlídka největších hollywoodských legend: ČT2 dnes ve 22:10 vytáhne brilantní kriminální klenot

Zdroj: unsplash
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Na Česko se řítí supercela z Německa. Víme, kde udeří bouřky, které způsobí škody
Na Česko se řítí supercela z Německa. Víme, kde udeří bouřky, které způsobí škody
Jak bude vypadat svět za 10 let: Renomovaný fyzik předpověděl zimu umělé inteligence
Jak bude vypadat svět za 10 let: Renomovaný fyzik předpověděl zimu umělé inteligence

Umělá inteligence změní svět k nepoznání během deseti let, tvrdí renomovaný fyzik Alexander Wissner-Gross....

Jak ukrást peníze z neplatné platební karty. Experti přišli na nový primitivní trik
Jak ukrást peníze z neplatné platební karty. Experti přišli na nový primitivní trik

Bezpečnostní výzkumníci z americké univerzity předvedli útok, při němž oživili propadlé platební karty a...

Na semaforech se začal objevovat červený kříž. Většina řidičů je zmatených, vůbec netuší, co znamená
Na semaforech se začal objevovat červený kříž. Většina řidičů je zmatených, vůbec netuší, co znamená

Na první pohled připomíná zákaz, ve skutečnosti ale řidiče pouze informuje. Červený kříž, který můžete...

Česko by apokalypsu nepřežilo. Vědci určili pět zemí, kde máte největší šanci
Česko by apokalypsu nepřežilo. Vědci určili pět zemí, kde máte největší šanci

Pokud udeří globální katastrofa, Česko rozhodně nebude patřit mezi bezpečná místa. Mezinárodní tým vědců...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.