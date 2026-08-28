Přehlídka největších hollywoodských legend: ČT2 dnes ve 22:10 vytáhne brilantní kriminální klenot

Pátek večer. Konečně si můžete dovolit vypnout telefon, zapomenout na pracovní maily a ponořit se do příběhu, který vás pohltí. Co kdyby vám někdo nabídl detektivku s hvězdným obsazením, kde se mísí vražda, zrada a skutečná lidská tragédie? A co kdybyste navíc zjistili, že právě tento film změnil osud jedné z nejslavnějších televizních postav všech dob?
Poklidný život v malebném městečku St. Mary Mead je vzhůru nohama. Do anglického venkova vtrhne filmový štáb, aby zde natočil velkolepý historický film. S ním přichází lesk reflektorů, ale také stará, hluboce zakořeněná zášť mezi dvěma slavnými herečkami.
Napětí vyvrcholí během slavnostní recepce. Místo usmíření však došlo k tragédii – místní horlivá obdivovatelka vypije koktejl určený pro jednu z filmových hvězd a na místě umírá. Vyšetřování se okamžitě stává pavučinou lží, falešných úsměvů a dávných křivd.
Skutečná tragédie za fikcí
Málokdo ví, že autorka předlohy Agatha Christie napsala tento příběh na základě skutečné události. Předlohou pro postavu pronásledované hvězdy se stala americká herečka Gene Tierney.
Ta během těhotenství onemocněla zarděnkami poté, co se setkala s nakaženou fanynkou. Její dcera se narodila s těžkým mentálním postižením. Christie tuto mrazivou realitu proměnila v literární mistrovství.
Atmosféra filmu dokáže pohltit i po desítkách let. Jeden z věrných diváků vzpomíná na silný zážitek z dětství, když na snímek zašel s babičkou do maloměstského kina. Nejdříve pocítil zklamání, když film začal černobíle, ale o to větší nadšení nastalo, když obraz po chvíli zbarevněl. Scéna s inhalátorem ho vyloženě vyděsila a odstartovala jeho celoživotní vášeň pro detektivní žánr.
Když se střetnou filmové ikony
Tento výjimečný filmový zážitek nese název Rozbité zrcadlo (The Mirror Crack’d) a natočil ho režisér Guy Hamilton podle románu z roku 1962. V hlavní roli geniální slečny Jane Marpleové se představuje nezapomenutelná Angela Lansbury.
Sekunduje jí hvězdná sestava v čele s Elizabeth Taylor jako Marina Rudd a Rock Hudson v roli Jasona Rudda. V dalších rolích excelují Tony Curtis jako Martin N. Fenn, Kim Novak jako Lola Brewster, Geraldine Chaplin v roli Elly Zielinsky a Edward Fox jako inspektor Dermot Craddock.
Pro Elizabeth Taylor a Rocka Hudsona znamenalo natáčení vřelé shledání na stříbrném plátně po dlouhých 24 letech od jejich společného účinkování ve velkofilmu Gigant z roku 1956.
Divácky nejvděčnější pasáží celého snímku jsou bezpochyby scény, v nichž si postavy Elizabeth Taylor a Kim Novak vyměňují kousavé urážky a pasivně-agresivní komplimenty. Obě slavné herečky si natáčení těchto slovních přestřelek nesmírně užívaly. Na place díky tomu panovala překvapivě uvolněná a skvělá atmosféra, která kontrastovala s nenávistí jejich postav.
Debut budoucího agenta a historická chyba
Snímku nechybí ani zajímavé prvenství pro jednoho z nejpopulárnějších představitelů agenta 007. Právě zde si totiž svůj oficiální celovečerní debut na stříbrném plátně odbyl mladý Pierce Brosnan. Objevil se v drobné, v titulcích neuvedené roli jako herec hrající postavu Jamieho po boku Elizabeth Taylor.
Pozorní diváci a automobiloví nadšenci mohou ve filmu odhalit také jeden úsměvný anachronismus. Přestože se děj odehrává striktně v roce 1953, postava producenta Martina Fenna, kterého hraje Tony Curtis, jezdí v luxusním kabrioletu Cadillac řady 62. Tento konkrétní model byl však vyroben až v roce 1959, tedy o šest let později.
Rozpočet filmu v roce 1980 činil přibližně 5,5 milionu USD. V přepočtu na dnešní ceny roku 2026 by odpovídal částce přibližně 21,5 milionu USD (cca 500 milionů Kč). Snímek dokazuje, že i s tehdejším středně velkým rozpočtem bylo možné díky hvězdnému obsazení vytvořit vizuálně atraktivní a mezinárodně úspěšné dílo.
Zrod televizní legendy
Přestože film komerčně zcela nenaplnil očekávání, jeho odkaz je obrovský. Angela Lansbury měla původně podepsanou smlouvu na tři filmy, kde měla ztvárnit slečnu Marpleovou. Kvůli vlažnému komerčnímu přijetí se sice další pokračování nerealizovala, ale právě tato role ji přímo nasměrovala k její nejslavnější životní roli - spisovatelky Jessicy Fletcherové v seriálu To je vražda, napsala.
Filmoví historici dodnes potvrzují, že tento snímek představuje fascinující tečku za érou klasického Hollywoodu. Obsazení ikon, které zde s neskrývanou chutí parodují své vlastní hvězdné manýry a filmový průmysl, dává snímku jedinečný satirický rozměr.
Bez Angely Lansbury v této roli by pravděpodobně nikdy nevznikl celosvětový televizní fenomén, který baví diváky dodnes. Nenechte si ujít tento jedinečný detektivní klenot plný hvězd, napětí a černého humoru.
Snímek můžete sledovat na stanici ČT2 v pátek 28. srpna 2026 ve 22:10. Máte rádi klasické detektivky s hvězdným obsazením, nebo preferujete moderní thrillery?
Zdroje článku: csfd.cz, alleytheatre.org, nespechej.cz
Autor článku: Jan Šebek