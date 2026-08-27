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Sklizeň bazalky: dejte ji do ledu, soli nebo olivového oleje

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Dennívýzva
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Bazalka patří mezi ty bylinky, které nejlépe chutnají čerstvé. Skvěle se hodí zejména k rajčatům, těstovinám nebo grilovanému masu. Pomalu se blíží čas, kdy ji budeme sklidit větší množství a možná už přemýšlíte, jakým způsobem ji skladovat. Poradíme vám několik tipů, jak zpracovat i větší množství bazalkových listů, abyste si na nich mohli pochutnat i v zimních měsících.
Bazalka

Bazalka

Zdroj: Foto: Gemini
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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